Paolla Oliveira usa camisa do enredo da Grande Rio que vai homenagear o Pará em 2025

A atriz e rainha da bateria da Escola de Samba Grande Rio, Paolla Oliveira, posou nas redes sociais no início desta semana com uma camiseta em que estampa o título com as fontes escolhidas para a divulgação do enredo da agremiação em 2025: Pororocas Parawaras. A escola vai levar a cultura do Pará ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

"Tinha look melhor pra rainha começar a semana?", escreveu o perfil da Grande Rio no Instagram. Nos comentários, muitas pessoas elogiaram a vestimenta e o barco de miriti. "Gente, eu preciso desse barquinho na minha estante", disse uma das seguidoras. "Eu preciso dessa camisa", disse ainda uma outra internauta.

“Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós” é o título do enredo da Grande Rio, já divulgado. Para o carnavalesco Milton Cunha, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a Grande-Rio, que ficou em 6º lugar no ano passado, tem grandes chances de levar para casa o título de campeã em 2025.

"O Pará já foi muito cantado pelo samba carioca, é recorrente, surge ou transversal, ou sendo a estrela, como com o Círio de Nazaré. Parece que o Pará é infindável nas possibilidades de carnavalização. Agora, é trazido um recorte do estado bastante original e novo. É a primeira vez que vamos olhar o curimbó, o tambor do carimbó, como o parente do tambor de mina e do carnaval carioca”, afirmou.

"Eu acho que vai dar super certo. Sempre que você junta tambores, o samba, com tambores da floresta e de Mina, isso dá um resultado lírico-poético muito forte. Ter a presença da Dona Onete como a grande dama, a matriarca das florestas, é uma voz que embala a Grande-Rio e revela a possibilidade de entrar nesse espelho invertido que é o mundo dos encantados. Eu estou impressionadíssimo”, completou o carnavalesco.

Escolha da temática voltada para os seres encantados e o curimbó é celebrada por Milton (Foto/Reprodução/Instagram)