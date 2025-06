Coluna do Estadão: Cerco a Eduardo Bolsonaro embaralha planos do PL no Senado

A abertura de inquérito no STF para investigar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA contra autoridades brasileiras embaralha os planos do PL para a eleição ao Senado em São Paulo, mas sem facilitar a vida do PT no Estado. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a dizer que o deputado voltaria ao Brasil em julho, mas o cerco judicial deve mantê-lo mais tempo no autoexílio no exterior, pelo risco de apreensão do passaporte. Segundo apurou a Coluna, integrantes do partido já avaliam se há possibilidade jurídica de ele disputar a eleição mesmo estando em solo americano. Em tese, essa indefinição poderia beneficiar o PT em São Paulo. Mas a sigla evita contar vantagem mesmo se Eduardo ficar fora da disputa. "Eles acham outro", avaliou uma liderança petista.

OPÇÕES. Jair Bolsonaro, que está inelegível, cita Eduardo como possível candidato ao Planalto em seu lugar, mas o nome de Flávio Bolsonaro também passou a ser cogitado, caso o ex-presidente insista em tentar manter a franquia familiar na disputa pela Presidência. Nesse cenário, Carlos Bolsonaro pode tentar o Senado.

CARGA... O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara campanha publicitária para apresentar a tarifa social de energia elétrica, avaliada internamente como o maior programa social do mandato. A propaganda, que deve estrear neste mês, vai destacar que até 115 milhões de pessoas serão beneficiadas com gratuidade ou descontos.

...ELÉTRICA. A ofensiva é mais uma tentativa do Planalto de interromper a queda de popularidade do presidente. Os desgastes mais recentes foram o aumento do IOF e a fraude bilionária contra aposentados do INSS.

COM... O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar a execução do acordo de R$ 170 bilhões na reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). Isso aponta para um monitoramento maior da verba bilionária que foi homologada pelo Supremo.

...LUPA. Até então, a fiscalização acontecia de forma local. O acidente ambiental na barragem da mineradora Samarco completará uma década neste ano. O rompimento deixou 19 mortos e lançou o equivalente a 13 mil piscinas olímpicas de lama tóxica na Bacia do Rio Doce.

IMPOSTO. A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) apresentou um projeto que muda a dedução de gastos com filhos de pais divorciados no Imposto de Renda. A proposta autoriza os dois a abaterem as despesas. Atualmente, a legislação permite que apenas um dos responsáveis inclua o valor na declaração à Receita.

NOTA... As Guardas Municipais de capitais brasileiras têm em média um guarda para 1,7 mil habitantes, proporção 5 vezes menor do que a indicada pela ONU. Os dados são da Associação Nacional de Guardas Municipais (AGM Brasil). Na semana passada, o Senado aprovou uma PEC que incluiu a Guarda Municipal na Constituição como integrante da segurança pública.

...BAIXA. Campo Grande lidera a lista, com um guarda para 671 habitantes. São Paulo é a 16ª capital do ranking, com um funcionário para 1,6 mil pessoas. Manaus é a última, com um para 4 mil.

PRONTO, FALEI! Rubens Barbosa Presidente do Irice "Soja, petróleo e minério de ferro representam 37% da exportação brasileira. Em oito produtos, nós temos 65% da exportação nacional. Isso é um risco."

CLICK Tabata Amaral Deputada federal (PSB-SP) Com Lúcia França, esposa do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, durante Congresso do PSB que elegeu João Campos como presidente da sigla.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)