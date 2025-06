'Carimbó nas Orlas' leva a alma da Amazônia para as Margens dos Rios do Pará e Maranhão

O carimbó será o grande protagonista de um novo projeto cultural que visa celebrar e preservar a rica identidade da região Norte do Brasil. Intitulado "Carimbó nas Orlas: Ritmos e Cores da Cultura Amazônica", o projeto chega para transformar as orlas dos estados do Pará e Maranhão em palcos vivos de uma das manifestações mais autênticas da Amazônia.

​Com a direção do grupo Flor da Amazônia, que carrega em sua trajetória mais de 30 anos de história, o projeto levará o carimbó às ruas e comunidades locais de seis municípios do Pará e dois do Maranhão, com 8 apresentações gratuitas, que ocorrerão ao pôr do sol, nas orlas e em locais públicos, proporcionando um espetáculo de dança e música ao vivo.

A proposta vai além da performance artística, trazendo oficinas de danças regionais, com foco na transmissão do carimbó para as novas gerações. Serão realizadas 8 oficinas em diferentes locais, oferecendo oportunidades para jovens se conectarem com mestres da tradição e aprenderem os passos e a musicalidade do carimbó, garantindo que esse patrimônio cultural imaterial seja preservado de geração em geração.

Outro destaque importante do projeto é o impacto positivo na economia criativa da região. "Carimbó nas Orlas" não apenas valoriza o patrimônio cultural, mas também cria 30 oportunidades diretas de trabalho para artistas, técnicos e produtores culturais locais. O projeto fortalece a cadeia produtiva cultural, que movimenta a economia da região.

Além disso, a proposta visa estimular o turismo cultural, ao transformar espaços públicos em pontos de encontro e celebração da cultura amazônica, criando uma ponte entre a arte popular e o público local e visitante.

O "Carimbó nas Orlas" estreia no próximo sábado, dia 7 de junho, no Complexo Ver o Rio, com apresentações das 18h às 22h.

A segunda edição acontecerá no dia 28 de junho, na Praça da Bíblia, em Ananindeua, no mesmo horário. Durante os eventos, o público poderá vivenciar uma verdadeira imersão no universo do carimbó, com performances ao vivo do grupo Flor da Amazônia, interação com os dançarinos e um cenário visualmente impactante, inspirado na natureza da floresta e dos rios da Amazônia.

Cristiano Aguiar, coordenador geral do projeto, e Alexandre Miranda, coordenador e produtor artístico do grupo Flor da Amazônia, lideram essa proposta de que o "Carimbó nas Orlas" não é apenas um projeto cultural, é uma reafirmação da resistência e da força das tradições amazônicas, permitindo que todos se reconectem com suas raízes, com o coração da floresta. O projeto tem a missão de manter viva a chama da cultura local, envolvendo a comunidade e promovendo um diálogo entre arte e identidade.

Com uma proposta inovadora e autêntica, "Carimbó nas Orlas" promete ser um marco no cenário cultural da região. Não perca a chance de celebrar a cultura do Norte do Brasil em um evento gratuito, acessível a todos!