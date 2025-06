Preso desde quinta, MC Poze do Rodo é solto por decisão judicial no Rio

A Justiça concedeu, nesta segunda-feira (02/06), um habeas corpus ao cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo. A decisão foi tomada pelo desembargador Peterson Barroso, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e revoga a prisão temporária decretada contra o artista na semana passada. O caso segue sendo investigado.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, Viviane Noronha, esposa do artista, se manifestou após a decisão. “Obrigada Jesus, saiu a decisão, MC não é bandido”, disse.

O funkeiro foi preso na última quinta-feira (29/05) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), acusado de manter vínculos com membros da alta cúpula do Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do estado. As investigações apontam a participação do cantor em eventos ligados à organização, com possível envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro.

Na decisão que garantiu a liberdade do cantor, o desembargador argumentou que a prisão não se justificava no contexto atual das investigações e afirmou que o foco das ações deveria estar nos líderes da organização criminosa, e não em figuras periféricas.

Apesar da concessão do habeas corpus, até o final da tarde de segunda-feira a Secretaria de Administração Penitenciária ainda não havia recebido a notificação oficial, e o artista permanecia detido no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Com a revogação da prisão, MC Poze do Rodo deverá cumprir uma série de medidas cautelares, entre elas: comparecimento mensal à Justiça até o dia 10 de cada mês para informar e justificar suas atividades; proibição de deixar a Comarca durante o andamento do processo; obrigação de manter telefone atualizado para contato imediato com a Justiça;p roibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo; proibição de contato com investigados, testemunhas e membros ligados à facção criminosa citada.