Em documento, MC Poze do Rodo declara 'preferência' pelo Comando Vermelho; entenda!

Em documento padrão divulgado nesta sexta-feira (30/05), do prontuário de ingresso no sistema prisional do Rio de Janeiro, de Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, ele declarou preferência pela ala do Comando Vermelho (CV).

A informação não significa ser membro ou faccionado, mas sim um padrão para os encarcerados ficarem em alas de movimentos que ou compactuam ou onde podem se sentir mais seguros.

O documento foi preenchido no momento da entrada do funkeiro na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A) e marcado com um “X” na opção “CV”, sigla do grupo criminoso que domina a maior parte das favelas do Rio, em 'ideologia declarada'. A ficha de custódia também registra que o motivo da prisão foi temporária, com prazo inicial de 90 dias, e aponta que Poze possui como grau de escolaridade o ensino médio incompleto.

A penitenciária para onde ele foi levado, Bangu 3A, é reconhecida nos bastidores do sistema como uma unidade de controle do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

Apologia ao crime e tráfico de drogas

Poze foi detido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na última quinta-feira (29/05), após ser acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, também é investigado por tortura e cárcere privado, após um homem afirmar que foi agredido e mantido em cárcere após ser acusado de furto dentro da casa do cantor, no Recreio dos Bandeirantes.

Ao mesmo tempo, a Polícia Civil investiga um show realizado por Poze na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, noi dia 17 de maio, onde homens armados com fuzis apareceram em vídeos gravados durante o evento. Com letras que exaltam o tráfico, Poze é um dos expoentes do chamado “funk proibidão”. Suas músicas frequentemente fazem menções explícitas ao Comando Vermelho.

