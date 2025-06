Professora paraense recebe homenagem da Câmara Brasileira de Cultura

A professora paraense Roseane Monteiro foi escolhida para ser homenageada pelo Conselho da Câmara Brasileira de Cultura. Nesta edição do evento, que será realizada na próxima quinta-feira, 07, serão premiadas personalidades da região Norte do país.

Rose Monteiro, como Carinhosamente é chamada, receberá a homenagem com a Cruz do Mérito Cívico e Cidadania, no Grau Dama Comendadora. A premiação tem validade nacional.

A escolha foi feita após uma consulta aos membros da Academia no Estado e aos órgãos de classe, que apontaram que professora apresenta méritos para ser homenageada.

Para a mestra em Ciência da Motricidade Humana, o reconhecimento é fundamental para incentivar ainda mais o trabalho de profissionais na nossa região.

"Prêmios de reconhecimento são sempre importantes, principalmente para nós educadores. Mostram um reconhecimento pela trajetória que venho construindo ao longo de minha vida pessoal e profissional. Dessa vez, o reconhecimento foi nacional, o que me trouxe uma satisfação a mais por ter extrapolado minhas terras paraenses".

Sobre Rose Monteiro

Natural de Belém, atualmente Roseane Monteiro dos Santos mora em Tucuruí/PA. Mestra em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco (UCB-RJ). Especialista em Pedagogia do Movimento Humano pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Licenciada e Bacharel em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Professora Assistente dos cursos de Educação Física e Enfermagem da UEPA.

Professora Nível Superior B da Prefeitura Municipal de Tucuruí. Realiza projetos socioculturais nas áreas da dança, lazer e brincadeiras e jogos. Idealizadora e executora do projeto Dança-Educação que atendeu crianças em situação de vulnerabilidade social. Bailarina e coreógrafa profissional DRT/PA. Vice-Presidente da Seção Belém do Conselho Internacional de Dança da UNESCO. Professora-Artista-Pesquisadora da área do movimento de pessoas com e sem deficiência. Autora de livros e capítulos de livros sobre o movimento humano e sua relação com a educação e a saúde. Produtora Cultural. Ocupou o cargo de Diretora Executiva de Cultura da Prefeitura Municipal de Tucuruí em duas gestões distintas. Membro do Lions Clube sede Tucuruí.