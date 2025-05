Aluna da rede estadual é premiada com bolsa científica para projetos ambientais

Maria Júlia Souza, aluna da Escola Estadual Oswaldo Cruz, no município de Capitão Poço, no nordeste paraense, foi contemplada com uma bolsa de Iniciação Científica Júnior (ICJ), concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O reconhecimento resultou de seu desempenho na prova da Olimpíada Brasileira do Oceano, realizada em 2024, na qual conquistou a medalha de ouro. Destinada a estudantes do Ensino Médio, a competição teve o resultado divulgado na quinta-feira (8).

Feliz com a conquista, a estudante ressaltou que o apoio vai ajudá-la nos estudos, principalmente na aquisição de material escolar. “Estou imensamente feliz por ter recebido essa bolsa, que vai reforçar meus estudos com materiais escolares. Mais do que uma conquista pessoal, ela é um incentivo para todos os alunos do município. Sou grata a Deus, à minha família, especialmente aos meus pais e avós, ao meu professor Altielis e à diretora France, que me orientaram neste caminho”, contou a estudante.

Sobre os projetos - A conquista também é fruto do envolvimento da Escola Estadual Oswaldo Cruz no Projeto Escola Azul Brasil, em parceria com o Programa Maré de Ciências, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). O Projeto Escola Azul é uma iniciativa internacional, que visa sensibilizar crianças e jovens sobre a importância da conservação dos oceanos.

Apesar de ser voltado à preservação marinha, o projeto inclui escolas distantes do litoral, como a Escola Oswaldo Cruz, que se destaca pelo desenvolvimento de ações ambientais relevantes em sua comunidade. Entre essas iniciativas, destacam-se o reflorestamento das margens dos igarapés e a produção de sabão ecológico com folhas de laranjeira — práticas que demonstram o compromisso da instituição com um futuro mais sustentável e consciente.

A participação ativa da Escola no projeto foi incentivada pelo professor de Geografia e orientador Altielis Lima. O excelente resultado é um reflexo do trabalho que a unidade tem feito nos últimos anos, tanto na preparação como no estímulo aos alunos a participarem de olimpíadas nas mais diversas áreas de conhecimento.

Valorização - “A conquista de Maria Júlia, estudante do Ensino Médio, é de grande importância tanto para a Escola quanto para a educação pública de Capitão Poço. Receber uma premiação de uma instituição federal e um projeto internacional valoriza a educação pública e inspira outros alunos a se engajarem em iniciativas sustentáveis. Esse reconhecimento fortalece a escola como um espaço de transformação, mostrando que alunos de municípios distantes, como Capitão Poço, podem conquistar projetos nacionais e internacionais. O Projeto Escola Azul, apoiado pela Universidade Federal de São Paulo, é um exemplo disso, incentivando a educação científica e sustentável”, destaca Altielis Lima.

Maria Júlia Souza receberá um incentivo financeiro no valor de R$ 300,00 mensais, com vigência de até 8 meses, a ser implementado em 2025. O objetivo é desenvolver um plano de trabalho voltado a práticas sustentáveis e conscientes em sua escola. Atualmente, ela cursando a 3ª série do Ensino Médio, e já organizou as ações que darão continuidade aos projetos da unidade escolar.