Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançam quinta parte do DVD paraense 'Em Todas as Estações'

Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançaram a quinta e última parte do DVD "Em Todas as Estações", no último domingo, 1. A data marca a comemoração ao título de "Belém- Capital Mundial do Brega", concedido pela ONU.

O trabalho está disponível em todas as plataformas digitais.

"O lançamento desse set veio num momento muito especial, não poderia ter um momento melhor para a gente lançar o set 'Estação do Brega'. Nós íamos lançar no dia cinco de junho, mas decidimos antecipar para fazer jus ao título. O Pará realmente é brega, e a gente fica muito feliz em ter levantado essa bandeira ao longo de mais 20 anos. A Banda Lamazon vem sempre trazendo música paraense de qualidade, música paraense com todo o seu ritmo, com toda a sua essência e com muito orgulho", explicou a cantora Francy Ribeiro.

"Em Todas as Estações" fala sobre as várias vertentes do brega, fazendo uma alusão às estações do ano, incluindo uma quinta estação: "a estação do brega".

O DVD foi gravado em setembro de 2024. O lançamento da primeira parte do projeto foi em outubro do mesmo ano. Quatro sets já foram lançados (Primavera, Outono, Inverno e Verão) e acumulam mais de um milhão de visualizações no YouTube.

"Esse set é o set de encerramento do projeto. É a quinta estação, a 'Estação do Brega', trazendo toda a essência desse ritmo paraense que é contagiante, que é explosivo, com música, com dança, com figurinos, tudo para mostrar a riqueza do nosso ritmo paraense", contou Francy.

O trabalho contou com uma mega produção, com trocas de figurinos, coreografias, efeitos especiais e aproximadamente 100 pessoas envolvidas. Uma estrutura à altura do artista paraense.

"Eu tenho certeza que quem é apaixonado pelo Brega Paraense vai se encantar com esse set, vai dançar muito, vai cantar, porquê é o nosso encerramento com chave de ouro. E todo projeto é um projeto que nos orgulha muito, trazendo muita música paraense, trazendo os ritmos paraense em toda a sua essência".

A gravação do DVD contou com a participação de grandes nomes da música paraense, como Kim Marques, Edilson Moreno, Nega Lora, Harissom Lemos, Banda Kassikó e Allanzinho.

"Esse set, ele traz a participação especiais, muito especiais dos nossos artistas, bregueiros também, como a Letícia e a Carina, da Banda Kassikó, que participam na música 'Tchau, Tchau, Amor'. Tem o Edilson Moreno e o Kim Marques, que também encerram o set comigo, cantando a música 'Lamazon', numa nova roupagem, e eu tenho certeza que a participação deles vai trazer toda a importância dos artistas paraense, que levantam a bandeira do nosso brega, e principalmente dos nossos compositores, nossos poetas, Edilson e Kim Marques, que vão abrilhantar ainda mais esse set e esse projeto em geral", disse a cantora.

"O set vem com seis músicas, todas músicas autorais da Banda Lamazon, sucessos desde o primeiro CD lá em 2005 e recordando os sucessos ao longo da nossa carreira aí de 20 anos na estrada. A música "Ao Som da Lamazon", que abre o set, foi uma música feita especialmente para esse bloco e que já está disponível em todos os streams de música. Galera pode curtir muito, ouvir e dançar, e esse realmente é o bloco que traz toda a essência da Banda Lamazon, no que diz respeito ao som que vem do norte", finalizou.