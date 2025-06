André Marques se emociona com joias feitas com cinzas de sua cachorra; veja

André Marques se emocionou ao receber joias com as cinzas de Gorda, cachorra que morreu há dez meses. O apresentador optou por cremar o animal após o seu falecimento e as cinzas de Gorda foram transformadas em um par de brincos e um pingente de diamante.

Ele recebeu as peças no fim de maio, mas publicou o vídeo nessa segunda-feira, 02. As imagens compartilhadas mostram a emoção de André.

VEJA MAIS

“Quando perdi Gorda, eu já ouvia falar que você pode fazer um diamante através do cabelo ou das cinzas do seu ente querido. Eu prefiro bicho. No caso, cachorro”, declarou. “Estava doido para mostrar para vocês logo, só que veio o falecimento do meu pai… GORDINHA agora está ainda mais próxima de mim”, completou.

Com a peça na mão, ele se emocionou: “Que loucura! Já é lindo porque é diamante, mas tem um pedacinho dela aqui. É uma lembrança eterna, que eu vou carregar comigo até o dia em que eu descansar”.

Além dos diamantes, ele eternizou o animal no braço com uma tatuagem.

Gorda, uma Cane Corso, morreu aos 13 anos de idade, em julho de 2024. A causa foi uma bronquite.