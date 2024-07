André Marques revela fetiche sexual inusitado com britadeira; entenda

O ex-apresentador André Marques surpreendeu os internautas ao declarar que é adepto de uso de brinquedos sexuais nada convencionais. Ele revelou detalhes sobre sua vida íntima no programa “Surubaum”, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: “Uma britadeira com uma r*** na ponta”.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

Marques disse já ter passado uma saia-justa por sempre andar com um item do gênero a mão. “Já abriram minha mala no aeroporto. Sempre tem objetos sexuais”, revelou causando riso nos apresentadores.

Além disso, André Marques confessou que participou da primeira orgia aos 16 anos, levado pelo irmão Sérgio. O ex-apresentador também viveu uma experiência semelhante com o amigo Naldo.

“Eu tinha uma boate em Niterói chamada Sense que, às sextas, tinha house e funk, sábado era pagodinho e domingo, funk. Iam Naldo, Marcinho, Leozinho… Foi naquele dia que fiquei horrorizado”, lembrou o apresentador.

André revelou que a 'suruba' pendurou por oito dias e que as acompanhantes chamavam outras mulheres para participar no decorrer da festa. “Fui apresentar outro programa no sábado e as meninas começaram a chamar outras meninas. Tem até uma placa no motel com o Naldo até hoje. Foram oito dias. Nesse tempo, eu fiz tatuagem, engordei 4 kg e o Naldo continuava metendo. Ele nem suava”, brincou.