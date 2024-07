Naldo Benny diz que já transou 37 vezes em uma semana

O cantor Naldo Benny afirmou que já transou 37 vezes em uma semana, o seu ‘recorde’ como ele declarou para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no programa 'Surubaum', exibido no YouTube. O relato chocou os apresentadores, que ficaram surpresos com as histórias sexuais do artista.

VEJA MAIS:

Naldo foi ao programa acompanhado do amigo André Marques, que começou o bate-papo contando situações chocantes de momentos de curtição em festas ao lado do cantor

“Eu tinha uma boate em Niterói chamada Sense que, às sextas, tinha house e funk, sábado era pagodinho e domingo, funk. Iam Naldo, Marcinho, Leozinho… Foi naquele dia que fiquei horrorizado”, disse André. “Acho que me descontrolei”, salientou Naldo.

No decorrer da conversa, Naldo revelou detalhes de sua rotina de prática sexual. “Tipo assim, é tesão todos os dias. É vontade de transar toda a hora. 37 por semana é meu recorde”, contou. “Deus me livre”, reagiu Giovanna Ewbank rindo da situação.

Naldo ainda acrescentou que suas relações sexuais duram bastante tempo.

“Eu não gosto de rapidinha. Uma média de tempo é umas duas horas”, disse o cantor. “Ainda bem que você é casado porque imagina com essa força solto no Rio de Janeiro”, brincou André Marques.

Após a repercussão do vídeo na internet, Naldo aproveitou para conversar com seus seguidores no Instagram. Na ocasião, ele revelou que o seu ‘recorde’ já foi ultrapassado por ele mesmo.

“O pessoal ficou assustado comigo, papo das 37, agora já foram 41, já bati mais esse recorde”, comentou ele e em seguida ainda provocou Xuxa, que havia comentado sua declaração no programa. “Xuxa, minha querida, você também pode botar para ferver aí”, brincou Naldo.