Bruno Gagliasso e Gio Ewbank anunciam venda de mansão por R$ 25 milhões

Uma imobiliária de alto padrão anunciou a venda da mansão de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por R$ 25 milhões. A propriedade está localizada no bairro de Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e possui sete quartos, além de 1250 m² de área construída.

A propriedade, denominada de Casa da Tenda, conta também com uma piscina retilínea de 25 metros, academia, casa na árvore e um lote acoplado de 850 m², utilizado como campo de futebol ou como estacionamento, com capacidade para 10 vagas cobertas. Com uma área total de 3,3 mil m², ela também possui uma edícula para as dependências dos funcionários, além de lavanderia e canil.

Projetado pelos arquitetos Claudio Bernardes e Jacobsen, o imóvel tem vista para a Pedra da Gávea e fica dentro de um condomínio de luxo no bairro. Ainda segundo a imobiliária, Realler Imóveis, a mansão de luxo é "composta por uma estrutura modular em aço, sob uma cobertura tensionada de lona impermeável fixada por cabos de aço, presos a esbeltos pilares inclinados".

Os dois, que são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de 9 anos, e o caçula Zyan, de 4 anos, também possuem uma propriedade localizada na Serra Fluminense, apelidada de Rancho da Montanha.