Giovanna Ewbank revela que Bruno Gagliasso já fez fio terra no sexo: 'Não foi comigo'

Na noite da última terça-feira (25), durante um episódio do programa ‘Surubaum’, comandado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a apresentadora afirmou que o marido já fez fio terra no sexo, mas não foi com ela. Giovanna falou sobre o assunto durante um quadro do programa, na brincadeira do “eu nunca”.

Tudo começou quando a apresentadora foi questionada se já havia feito a prática do fio terra e Ewbank respondeu que não, mas Bruno sim, com uma outra mulher.

"O Bruno já, amor... Não foi comigo”, disse a apresentadora de forma curta e direta.

No decorrer do programa, Giovanna falou mais detalhes sobre a sua vida sexual e disse que não é adepta ao sexo anal.

Em uma outra pergunta, ainda pela brincadeira, a apresentadora falou que ela e o marido nunca ficaram com pessoas do mesmo sexo.

Giovanna também afirmou ser dimessexual. Ou seja, ela não consegue se relacionar com pessoas sexualmente sem sentir atração emocional.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)