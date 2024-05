Depois de condenação, Day McCarthy afirma que Giovanna Ewbank é associada ao tráfico de drogas

Depois de ser condenada na área cível a pagar R$ 180 mil de indenizações por danos morais, Day McCarthy se revoltou mais uma vez nas redes sociais contra Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

A socialite não compareceu à audiência de instrução de julgamento contra o ator, que a acusa de racismo, depois dela proferir ofensas contra a esposa e a filha, Titi, em um episódio que aconteceu em 2017.

A decisão da Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, revoltou Day McCarthy , que foi mais uma vez para as redes sociais ofender a família Gagliasso e Ewbank. A socialite acusou até o casal de cometer crimes: “Primeiro que eu não vou aceitar desaforo de filha da puta nenhum, nem de magistrado. Por mim, que se foda! Pode mandar a Interpol atrás de mim por calúnia e difamação, mas eu não fiz nada!”.

“Não fiz nada aqui [no Brasil]. Não pratiquei nenhum crime hediondo e a polícia daqui, não vai me prender por calúnia e difamação. Eu dou respeito para ser respeitada, você acha que porque é juiz vai mandar?”, reclamou no Instagram

Na sequência de vídeos, Day disse estar revoltada porque a ex-cozinheira da Anitta, Lorena Abreu, depôs no processo, confirmando as atitudes que ela teve contra a família Gagliasso: “Vagabunda! Colocaram [a ex-cozinheira] como testemunha”.

Ela ainda ameaçou a chef: “Tentaram envenenar ela, fazendo um monte de perguntas. Lorena, se prepara, que eu mando quebrar seus dentes”. Chorando, ela continuou: “Ninguém pode ficar a vida inteira me colocando pra Cristo. Eu mudei, todo mundo tá vendo como eu mudei. Ficam me julgando pelos meus erros, já passou 6 anos”.

Sem pensar nas consequências, Day proferiu ofenças até ao juiz que comandou a audiência de instrução e mandou ele “tomar no c%” e “ch%p@r o p#$” de Bruno. “Eu mandei todo mundo se f%d#r, mando todo mundo se f%d#r”, gritou.

A socialite ainda acusou Bruno de lavar dinheiro e burlar impostos e afirmou que Giovanna é associada ao tráfico de drogas e que tem até um processo na Justiça, que a investiga por ser cúmplice dos negócios do PCC, uma das maiores facções criminosas do país.

A defesa da influenciadora, representada pelo advogado Gil Ortuzal, afirmou ao Gshow que ela não tem disponível a quantia estipulada pela Justiça e não compareceu ao encontro por morar no exterior.