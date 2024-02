Day McCarthy é condenada por ofensas racistas contra filha de Gagliasso e Ewbank

A Justiça do Rio de Janeiro condenou a socialite Dayane Alcantara Couto de Andrade, a Day McCarthy, por conta de ofensas racistas contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Ela terá que pagar R$ 180 mil em danos morais à família.

Day publicou um vídeo no Instagram com ofensas racistas contra a menina, em 2017, quando ela tinha quatro anos. Nas imagens, a socialite se revolta afirmando que as mesmas pessoas que a criticam pela sua aparência (por não ter olhos azuis e nariz fino) vão ao Instagram de Gagliasso e Ewbank e elogiam a filha do casal, que é negra.

O TJ entendeu que o caso ultrapassou o "racismo estrutural" e que as ofensas foram cruéis. "Pode-se concluir pela incidência dos danos morais em questão", diz um dos trechos da sentença.

Além disso, a Justiça argumentou que a socialite, ao compartilhar o vídeo, estimulou a prática do racismo. Day também foi condenada a pagar as custas processuais.

Procurada por Splash, a defesa de Gagliasso e Gio Ewbank não retornou até o momento. A reportagem também entrou em contato com a defesa de Dayane, mas não obteve resposta.

Quando Bruno denunciou a socialite, em novembro de 2017, ao deixar a delegacia, ele desabafou: "Ela é uma criminosa, precisa pagar pelo que fez. Estou aqui porque ela disse que está em outro país. Conversando com a delegada, ela disse que é muito importante fazer isso porque é crime em qualquer lugar do mundo e ela vai responder por isso".