Giovanna Ewbank mostra filha com cabelo natural: 'Eu a apoio em tudo o que ela decidir'

A apresentadora Giovanna Ewbank publicou nesta quinta-feira (15) uma foto com a filha Titi sem as tranças no cabelo. A criança de 9 anos decidiu assumir o black power e deixou a mãe orgulhosa, como a própria disse.

"Bom dia com esse BLACK POWER de dar orgulho a qualquer um! Títi segue me ensinando dia a dia, me dando força através da força dela, mostrando seu poder. Confesso que esperei muito por esse momento da retirada das tranças da Títi, mas sempre deixei ela muito à vontade pra ser quem quiser ser", começou Gio Ewbank na legenda da foto.

Giovanna ressaltou a importância dessa valorização das origens da filha e disse que a atitude partiu da menina. "E essa semana eu estava em SP trabalhando e ela resolveu por conta própria que tiraria as tranças porque, como ela falou: 'já estava na hora dela mesma cuidar dos seus cabelos dela com todo o amor e respeito que ele merece'. E quem é preta ou mãe de criança preta sabe da importância e potência que esse movimento tem, principalmente vindo de uma menina de 9 anos que, por mais que tenha amigas pretas e seja apresentada a referências pretas todos os dias, está sempre rodeada de pessoas brancas de cabelos lisos até a cintura na escola, na internet, na tv", continuou a apresentadora.

"Eu estou extremamente emocionada com esse movimento da minha filha! Isso mostra sua força, identidade, segurança de ser quem se é, e principalmente das suas origens. Títi tem a liberdade pra fazer o que quer e quando quer com seu cabelo, sem pressão, e assim vamos nos fortalecendo dia a dia, vamos regando nossa relação de mãe e filha! Ela me ensina e eu a apoio em tudo o que ela decidir, porque ela é simplesmente perfeita em todos os sentidos! Te amo orgulho da mamãe", concluiu.

