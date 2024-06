Fê Paes Leme nega boatos sobre fim de amizade com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Fernanda Paes Leme decidiu se pronunciar nas redes sociais sobre boatos de que teria chegado ao fim sua amizade com o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Os rumores surgiram logo após o aniversário da atriz, que foi comemorado na última terça-feira (04).

De acordo com alguns usuários de internet, a ausência de felicitações de aniversário, por parte de Bruno Gagliasso e Ewbank, fez levantar suspeitas sobre um possível distanciamento deles com Fê Paes Leme.

Diante da polêmica que começou a ganhar força na internet, a atriz e apresentadora tratou de acalmar os fãs em um pronunciamento sobre o assunto.

“Algumas pessoas estão perguntando: ‘fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê? “Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado. Também sou curiosa, também fico assim, às vezes, com as outras pessoas, está tudo bem”, relatou a artista.

Paes Leme garantiu que não está brigada com ninguém e que não mede suas amizades através de posts na internet.

“Todo mundo me mandou mensagem, todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo, ninguém está afastado ou brigado. Não é porque não posta aqui que não ama ou que brigou”, concluiu a atriz.