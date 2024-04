Fernanda Paes Leme lamenta ‘afastamento’ de Bruno Gagliasso: 'Nem lembro quando vi a última vez'

Neste sábado (13), é aniversário do ator Bruno Gagliasso. Na web, a atriz Fernanda Paes Leme lamentou o “afastamento” do esposo de Giovanna Ewbank. Em um texto publicado em seus stories no Instagram, onde parabenizava o ator pelo aniversário, ela esclareceu: “Ninguém brigou. Teve um afastamento e, quem sabe, um dia eu saiba o porquê. Ou talvez não. E está tudo bem de coração.”

VEJA MAIS:



Grávida, a artista mencionou que sua filha poderia ter nascido no dia do ator, porém confessou que torcia que a bebê esperasse. Ela explicou que o dia 13 é o “dia do Bruno”. “Já celebramos este dia de maneiras tão especiais e em tantos lugares”, afirmou.

Fernanda continuou: “Por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que nos encontramos, que conversamos de verdade e que realmente estivemos próximos, olhando nos olhos, temos muita história e eu queria que este dia continuasse sendo dele”.

Fê Paes Leme também aproveitou para esclarecer que não houve brigas: "Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por que... Ou não também. E está de coração, tudo bem”. E ainda desejou: “Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns.”

Bruno Gagliasso repostou algumas mensagens que recebeu de amigos no Instagram. Porém, a postagem da atriz não foi compartilhada pelo ator, que reuniu alguns amigos no Rancho da Montanha para comemorar os 42 anos.

Leia o texto completo na publicação:

Legenda (Reprodução/Redes Sociais)