Fê Paes Leme relembra gafe que envolveu o marido de Thaila Ayala

Em uma entrevista durante o programa “Na piscina com Fe Paes Leme”, a apresentadora da atração, a atriz Fernanda Paes Leme, relatou uma gafe que cometeu com a amiga Thaila Ayala, na época em que teve um romance com o atual marido da atriz.

Thaila Ayala foi a convidada do programa e relembrou, junto com a amiga, o dia em que Fe Paes Leme confessou que havia sido trancada no apartamento de Renato Góes, atual marido de Thaila.

Segundo Fê, durante um breve affair com o também ator, ela passou a noite no apartamento de Renato Goés. No dia seguinte, ao sair para trabalhar, ele acabou deixando Fernanda trancada no apartamento. O problema foi que ela comentou o fato com Thaila três meses depois do ocorrido, sem saber que a amiga estava começando a sair com Renato.

"Eu contei a história do dia em que fiquei presa na casa do Renato lá no Porchat (programa "Que história é essa, Porchat?"). A gente conversou matando a saudade uma da outra e contei toda história pra você. E aí você falou pra mim assim: "tô ficando com ele". Gente, eu não sabia onde eu me enfiava, se me afogava aos poucos... Fui fazer uma fofoca pra você falando "que cara doido, me trancou e foi embora" e você estava ficando com ele", comentou Fernanda às gargalhadas.

"Eu tinha acabado de conhecê-lo, não sabia nada dele", afirma Thaila. Por fim, Paes Leme disse que, apesar da repercussão, tentou unir os pombinhos, que hoje são pais de Francisco, de dois anos, e Tereza, de 9 meses. "Uma história polêmica, mas eu tentei salvar tudo isso para acontecer e aconteceu", concluiu Paes Leme.