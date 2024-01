Rodrigo Simas conta história hilária durante papo com Fê Paes Leme

O ator Rodrigo Simas participou na terça-feira do programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, nova atração do GNT. Integrando o elenco da novela Renascer, o jovem fez revelações sobre suas férias e a forma como se relaciona com o verão.

Atualmente, Simas é namorada de Agatha Moreira e esbanja saúde e disposição no auge de seus 32 anos. Filho do capoeirista Beto Simas, o ator está em ótima forma e afirmou à Fê Paes Leme que adora a época mais quente do ano.

“Eu sou muito mais o verão. Vontade de viver, de malhar, de sair, de beber, de dançar, de estar com os amigos, vontade de ficar na praia, sabe, de ver o pôr do sol...”, explicou ele animado.

Ao ver a animação de Rodrigo, Fê aproveitou o momento para falar que sente o verão mudar as pessoas, tornando-as mais aceleradas ao quererem tudo mais rápido.

“Eu sou um pouco assim. Eu trato, isso, até na terapia, sabe... Por mim, eu não dormiria. Eu gosto muito da noite, mas gosto muito de acordar cedo, também, e aproveitar o dia. Eu sou o verão! Prazer, Rodrigo Verão!”, respondeu Rodrigo Simas.

Ainda em um clima descontraído, Paes Leme perguntou se o ator tinha alguma história marcante de um veraneio. A resposta do ator teve um tom de suspense: “Cara, as melhores ou você quer uma história”.

Em seguida, o ator contou detalhes sobre uma viagem que ele fez a Trancoso, na Bahia, junto com amigos. De acordo com o artista, ele e sua galera estiveram em uma festa, e ao final dela, decidiram voltar caminhando pela praia.

“E aí, a gente decidiu tirar umas fotos, aquelas coisas de silhueta, com o sol nascendo, ali, na areia, e tal... E eu sou uma pessoa que adora fazer bananeira, parada de mão.... Por que não? Uma foto, uma silhueta bonita...”, relatou.

O clímax da história de Dimas causou muitos risos na apresentadora do programa. “Fiz a bananeira e quando eu voltei... Tipo, eu fiquei de cabeça pra baixo e quando eu voltei me deu um revertério, e faltava muito pra chegar na pousada... Aí, eu comecei a tirar a roupa e saí correndo para o mar....”, acrescentou.

O ator passou a gargalhar ao contar tudo para Fepa, que também não segurou o riso.

“Então, eu fui para o fundo e comecei a nadar muito rápido... Nisso, as pessoas viram eu tirando a roupa, e indo para o mar, e resolveram ir junto... Não... não vem, pelo amor de Deus...”, finalizou ele aos risos.