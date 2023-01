André Marques faz postagem falando de falsidade e de limpa nas redes sociais

O Apresentador Andrè Marques usou as redes sociais para falar de falsidade e de pessoas que não lhe acrescentam em nada na vida. Diante disso, acrescentou que resolveu fazer uma limpa nas redes sociais.

“Não acrescentam nada, falsos colegas, falsos amigos e pessoas ingratas”, disse o apresentador. Após a postagem, a coluna do Léo Dias procurou saber a quem André Marques estava se referindo e verificou que ele não segue mais o diretor Boninho nem a apresentadora Patrícia Poeta, ambos André Marques trabalhou junto na TV Globo.

A coluna do Léo Dias acrescenta que não é possível saber se André Marques deixou de seguir os dois agora ou se já tem algum tempo.

André Marques trabalhou por quase sete anos ao lado de Patrícia Poeta no comando do É de Casa. Já Boninho, a relação era mais antiga, os dois trabalharam juntos em programas como Vídeo Show, The Voice e No Limite.