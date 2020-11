Fernanda Rodrigues relembra traição de André Marques

Fernanda Rodrigues contou uma história antiga de traição durante o programa 'Que História é Essa, Porchat?', na última terça-feira, 3. O caso aconteceu em 1995, quando a atriz namorava o ator e apresentador André Marques. Ele também participou do episódio por vídeoconferência. Fernanda relembrou que flagrou o amado beijando outra mulher ao vivo na televisão, durante o Carnaval de Fortaleza.

Na época, ela estava com 16 anos e os dois integravam o elenco de 'Malhação'. "A coisa mais fofa, neném para lá e para cá. Uma coisa chata, as pessoas não aguentavam mais aquilo", disse Fernanda.

André foi convidado para participar de um evento de carnaval em Fortaleza. "Eu estava assistindo (na televisão) e, de repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a xavecar a moça. De repente, ele beijou a moça!", contou ela, se divertindo com a lembrança.

"Quem na vida já assistiu ao vivo a própria traição? Eu fiquei assistindo aquilo! Imagina, 16 anos? Cara, meu mundo caiu completamente. Caí dentro de um buraco. Comecei a ligar para o celular dele e só na caixa postal porque ele estava lá ocupado", recordou.

"Eu nunca dei essa resposta, mas lembro que fiquei cagado quando ouvi as mensagens. Falei: 'Cara, vou dizer que aquilo era uma gravação, um comercial de enxaguante bucal'. Mas eu vi que era tão escrot* inventar uma história. Não tinha jeito", confessou.

Passados tantos anos, Fernanda e André não guardam rancor e continuam amigos. "O André é um cara muito especial e divertido. Aprendi demais convivendo com ele. Tenho orgulho do cara que ele virou, do profissional que ele virou. Sei que pode parecer absurdo, mas tenho orgulho de ter vivido coisas legais com ele", concluiu.

Hoje, Fernanda é casada com Raoni Carneiro, com quem tem uma filha, Luísa. E André namora a modelo Sofia Starling.