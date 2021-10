André Marques e Maria Cândida flertam ao vivo no 'É de Casa'

O clima esquentou nesta manhã de sábado (16) no “É de Casa”. Na hora do “Bem Estar”, André Marques brincou com a jornalista Maria Cândida sobre ela preferir o galã Cauã Reymond do que ele. Ela respondeu: “Não, não, não. André, você não me dá bola. Não deixa o bigode...”.

Ele se defendeu: “Eu dou bola. Inclusive, li ontem nas redes sociais de fofoca que você teve uma coisa com Richard Gere”. Bem-humorada, ela soltou: “Agora é de Richard Gere pra cima”. E ele entrou na onda: “Perdi, perdi. Até deixei minha barbinha meio grisalha para ficar no estilo. Vou lembrar disso depois, fica tranquila”.

Maria se divertiu com a situação e disse que André Marques precisa de mais atitude. “André você fala, fala, e nada. É só isso que eu queria dizer”. André respondeu: “Que isso? Me chame de André de Gere que eu vou aí agora”. “Venha André Selva de Pedra que ficará muito menos pedra e a gente vai tomar um vinho à noite”.

“O vinho está combinado”, garantiu o apresentador. Ela continuou: “André, estou te esperando”. E ele garantiu: “Está combinado. Vamos transmitir nas redes sociais".

Maria já foi tema nas redes sociais recentemente após contar no podcast Inteligência Ltda que teve um flerte com Richard Gere na época que o astro de Hollywood estava lançando o filme “Vem Dançar Comigo” e a apresentadora conversou com ele em um hotel de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela diz que o apresentador passou boa parte do papo segurando sua mão.

Ela ainda contou que ele a procurou no hotel pelo corredor após a entrevista e ela ficou sem reação. Na época, ela estava casada, mas diz que hoje faria diferente, como teria entregue um cartão e marcado algo para depois. Hoje, ela diz que não tem mais contato com o astro.