Valéria Paiva lança videoclipe da música ‘Me Devolva’ com cenas gravadas em Marudá; assista

A cantora paraense Valéria Paiva lançou no último domingo (01/06), em seu canal do Youtube, o videoclipe da música “Me Devolva”. A produção audiovisual atende a pedidos do público e apresenta uma das canções mais pessoais do repertório da artista.

Assista ao clipe:

VEJA MAIS

Gravado na praia de Marudá, no município de Marapanim, nordeste do Pará, o videoclipe utiliza a transição entre o dia e a noite como elemento narrativo. A luz do dia representa o amor, enquanto o período noturno simboliza a solidão — sentimentos abordados na letra da música.

A escolha da locação foi motivada por uma relação afetiva da cantora com o local. Segundo informações da equipe da artista, Marudá foi selecionada por ser uma praia onde a vocalista da Banda Fruto Sensual afirma sentir-se acolhida.