Valéria Paiva anuncia audiovisual e novas parcerias para os 30 anos do Fruto Sensual

Os fãs de Valéria Paiva e da banda Fruto Sensual podem esperar um 2025 repleto de novidades. A cantora revelou com exclusividade que está preparando uma série de projetos especiais para celebrar os 30 anos de trajetória da banda e seus 40 anos de carreira.

“É tanta coisa, né? Mas 40 anos de carreira, 30 anos do Fruto Sensual, vai vir audiovisual do Fruto Sensual também, vão vir muitas parcerias aí com muitos artistas, aguardem, espetáculos, é muita coisa, tá? A gente vai presentearo público com muitos projetos maravilhosos”, adiantou Valéria.

A banda Fruto Sensual está na ativa desde março de 1995, quando foi idealizada por Neco e Valéria Paiva. Com uma trajetória marcante na música paraense, o grupo se consolidou como um dos maiores nomes do brega no estado.