"É uma briga por ser rainha, por ser pioneira, estamos perdendo para nós mesmas", diz Valéria Paiva

O Ep 30 da terceira temporada do videocast Chá de Canela está especial, tendo como convidada a cantora e compositora paraense Valéria Paiva, que comanda o Fruto Sensual. O tema da semana é "Boy Mucilon ou boy Molico?". Durante o bate-papo a cantora falou sobre relacionamentos, sobre a trajetória dos 40 anos de carreira, o documentário que está sendo produzido, o movimento do brega e entre outros assuntos.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (19), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Valéria Paiva conta que gostaria de namorar homens mais maduros, a questão é que na maioria das vezes aparecem homens mais novos. "Hoje estou com um idoso de 27 anos", disse aos risos. "Eu até gostaria de namorar homens mais maduros, mas não aparece. Uma vez um disse que tinha medo do meu poder", acrescenta a artista.

A artista diz que está muito feliz com os acontecimentos em torno da música do Pará, mas que em decorrência de rixas internas ou até rixas provocadas por fãs acaba atrapalhando esse trabalho de divulgação da música. "É uma briga por ser rainha, por ser pioneira, todas nós somos rainhas e é importante entender que sempre existiu alguém antes da gente", pontua a artista.

Para a comandante do Fruto Sensual, esse é o momento em que a música do Pará está mais perto de estourar de uma vez por todas para o resto do Brasil. E sobre o Fruto Sensual, Valéria diz que não pensa em largar a banda para seguir carreira solo. "Eu já tive esse momento de carreira solo, hoje não penso nisso. Eu sou o Fruto Sensual", destaca.

Semana passada a artista acompanhada de outras divas da música do Pará esteve nos estúdios Globo para a gravação do programa Altas Horas, que deve ser transmitido no próximo final de semana. Para acompanhar todo o bate-papo, o episódio será liberado nesta terça-feira (19).

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes