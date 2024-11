"Essa voz acelerada dos Djs virou tendência por causa da microfonia", conta Dj Gigio Boy do Rubi

O movimento das aparelhagens é antigo e vem se renovando com as novas gerações. Diante dessa percepção, o videocast Chá de Canela traz o tema 'Qual a cara da nova geração das aparelhagens? com o Dj Gigio Boy, 22 anos, da família Rubi. O artista falou da tradição, do sonho que sempre teve em ser Dj e da responsabilidade de carregar o nome da família.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (12), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Gigio Boy já nasceu em meio aos sons de aparelhagens, uma vez que essa atmosfera de sons, luzes e canções são vivas desde o seu avô. Ele conta que desde criança frequentava os espaços e sempre teve vontade de seguir os mesmos passos do pai e avô.

" Eu adorava acompanhar meu pai nas aparelhagens, daí comecei a trabalhar na rádio e as coisas foram acontecendo. Mas os meus pais sempre me cobravam muito a questão do estudo, tanto que eles diziam que se eu tirasse notas baixas eu não ia para a rádio. Essa era a condição", recorda Gigio.

A tecnologia e inovação fazem parte do universo das aparelhagens e o jovem Dj conta que procura pesquisar não somente sobre as músicas, mas também sobre o restante da produção que envolve o movimento. "O nosso público gosta muito de inovação e a gente sempre busca trazer novidades de repertório e das produções pirotécnicas", explica o Dj.

Um fato curioso é sobre o tom e a comunicação que os Djs de aparelhagens têm com o público. Gigio diz que essa característica é uma forma de acompanhar o ritmo da festa e também de embalar o público. "Mas também o papai já me falou que os Djs falavam com esse tom acelerado porque como não tinha muita tecnologia, tinha muita microfonia e os Djs falavam rápido para o público não perceber a microfonia", diz Gigio sobre a explicação do seu pai Gilmar Santos.

Gigio começou a trabalhar de forma espontânea fazendo as artes visuais do Rubi. Aos 8 anos começou a acompanhar o pai na rádio, onde começou a tocar. "Eu só não falava, mas já tocava", conta.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Lucas Melo e Liana Gomes