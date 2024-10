"Já aconteceu da minha amiga ficar com o meu boy", recorda a cantora do arrocha, Taty Pink

Independente de geração, gênero ou classe, as questões de relacionamentos acabam sendo para todos. Inclusive, aqueles acontecimentos constrangedores e difíceis de serem resolvidos. Nesta semana, o Chá de Canela trouxe o tema "É errado ficar com o ficante da (o) amiga (o)?". A cantora maranhense Taty Pink foi taxativa na opinião e falou sobre sua experiência sobre o assunto.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (22), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube.

A cantora maranhense foi taxativa na resposta, "está errado, não tem esse negócio de ficar com ficante de amiga", disse. Ela disse que já passou por essa situação e que foi complicado, uma vez que sentiu a dor da perda do namorado e da amiga.

"Ela era minha amiga do trabalho, nós conversávamos bastante. De repente eu descobri que ela estava se envolvendo com o meu boy. Foi complicado, pois a gente sente a dor duas vezes", recorda. A cantora e compositora cortou relações tanto com a amiga quanto com o namorado.

Taty Pink também falou sobre o trabalho e demonstra pé no chão quando se trata das estratégias para o sucesso. "Para estourar uma música é necessário muito trabalho, não é algo simples, mas eu sou persistente", declara.

A música "Antes de ir" estourou em 2021 e desde esse momento a artista vem viajando por todo o país. Taty disse que foi por meio do TikTok que a música ganhou proporção e invadiu as outras redes sociais. Recentemente, Taty fez um tour pela europa e já está com viagem marcada para os Estados Unidos para levar o arrocha.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes