Drag paraense Tristan Soledade relembra perrengues no Ru Pauls's Drag Race

"Qualquer pessoa pode ser drag?" é o tema do Chá de Canela da semana, que convidou a artista Tristan Soledade para falar do assunto e das experiências como artista e da participação do reality Drag Race Brasil. Tristan é fundadora do coletivo "Noite Suja", que compeltou10 anos de história e de produção cultural no estado.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (15), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.



Tristan foi categórica em dizer que as pessoas passam pelo processo de performance a todo momento e exemplificou que a escolha de uma roupa e de um "look" é assumir um personagem. "A partir do momento em que as pessoas pensam na forma em que vão se vestir e de se montar para se apresentarem ao mundo já é uma performance", afirma.

Diante disso, a artista acrescenta que qualquer pessoa pode ser drag e que o corpo é a tela dos artistas. "Nós drags nos expressamos por meio de acessórios, maquiagens e demais escolhas de objetos. Tudo isso faz que consigamos contar nossas histórias", pontua a artista.

No ano passado, a artista foi umas das 12 queens competidoras do reality Drag Race Brasil, edição brasileira do programa de televisão Rupaul's Drag Race.

Tristan destaca que o envolvimento com o coletivo Noite Suja lhe ajudou consideravelmente para participar do programa, uma vez que suas "filhas" se empenharam a ajudar nas produções e a atingir os critérios do programa. "São muitos requisitos que precisamos atingir, são muitas exigências, mas as pessoas do coletivos foram essenciais nesse processo", destaca.

Mesmo diante de exigências e perrengues, Tristan conseguiu atingir os objetivos e agradece pela participação no programa.

O Coletivo NoiteSuja é uma organização artística LGBTQIAP+ de Belém, Pará, que promove espetáculos, festas, encontros e apresentações de arte drag.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes