"Eu sou um artista LGBTQIA+, mas só assumi minha sexualidade com 21 anos", diz Antônio de Oliveira

O episódio da semana do videocast Chá de Canela tem o tema "Qual a tua relação com o Arraial do Pavulagem?, que fala sobre transformação e aceitação por meio da arte e cultura. E quem fala do assunto é o artista paraense Antônio de Oliveira, cria do Arraial do Pavulagem. Recentemente ele lançou o primeiro EP, "Arraial do mundo" e deseja transformar e acolher as pessoas por meio de sua arte.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (8), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Antônio é um artista cria do movimento cultural Arraial do Pavulagem, o qual ele afirma que foi por meio desse movimento que conseguiu absorver cultura, identidade e acolhimento. "Eu comecei a fazer arte por meio do arraial e só fui me assumir LGBTQIA+ com 21 anos, antes disse eu não beijei nenhum garoto", pontua Antônio.

Ele diz que faz essa relação, pois antes dos 21 anos o local e o momento em que ele podia ser autêntico era no Arraial do Pavulagem. "Eram naqueles domingos de junho. Eu já fui cabeção, perna de pau, fui cavaleiro, fui tudo o que podia ser e, naquelas horas, eu podia ser eu mesmo. Isso foi uma maneira de me salvar", destaca Antônio de Oliveira.

A ludicidade, a sonoridade e o colorido do Arraial são um dos pontos de libertação para os participantes, pontua Antônio. Ele explica que as pessoas estão lá porque gostam e o envolvimento com a manifestação é o motivo de salvação para muitos que por ali já passaram.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes