'Sou cronicamente on-line', diz a cantora Mel Chaves, ex-The Voice Kids

O videocast Chá de Canela elaborou o tema “Por que a Geração Z é tão low profile?” a partir de uma percepção simples em perfis de redes sociais. Diante disso, convidou a cantora e estudante do curso de publicidade e propaganda, Mel Chaves, que foi uma das paraenses que representou o The Voice Kids. O episódio fica disponível nesta terça-feira (5), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Mel Chaves concorda que a geração Z, de um modo geral, tem essa personalidade low profile nas redes sociais, que significa ser um perfil mais discreto e enigmático. O motivo para este comportamento ela diz que não é possível destacar com apenas uma resposta. “Realmente é perceptível que a geração Z tenha uma forma diferente de lidar com as redes sociais. Com relação à exposição, acredito que alguns fatores sejam colocados como questões como o medo do julgamento, a questão da comparação e da cobrança de autoimagem”, diz a artista.

É possível entender que a medida que as novas tecnologias se inserem na sociedade acaba influenciando diretamente no comportamento das pessoas. “Eu digo que sou cronicamente online, pois existem os códigos virtuais que acabamos trazendo para o mundo real. É muito engraçado que eu me comunico por meio de memes e muitas pessoas ficam sem entender nada”, destaca Mel Chaves.

A jovem artista também falou dos passos que está dando na carreira, uma vez que se encontra em uma nova fase. “Eu comecei quando era criança, agora estou em um novo momento e acaba que a música também acompanha esse processo. estou me juntando com um grupo de pessoas bem legais e logo vem novidade aí”, promete Mel Chaves.

Quem é a geração Z?

A Geração Z, também conhecida como "Gen Z" ou "Zoomers", é o grupo de pessoas nascidas entre 1997 e 2012. São conhecidos como nativos digitais, pois cresceram em um ambiente em que a tecnologia digital e a internet fazem parte do dia a dia.

Mel Chaves fez parte do time do The Voice Kids, em 2018, do grupo de Claudia Leite. Ela entrou no Conservatório Carlos Gomes aos 7 anos e lá fez musicalização e começou a estudar piano. Com 10 anos fez a sua primeira apresentação em um shopping. Mel gosta de cantar samba e MPB, principalmente dos anos 60 a 90.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Lucas Melo e Liana Gomes