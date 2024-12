Viviane Batidão, Wanderley Andrade e Valéria Paiva se apresentam no reality de Carlinhos Maia

A cultura paraense foi a grande estrela da noite desta quarta-feira (11) no Rancho do Maia, reality show comandado pelo influenciador Carlinhos Maia. A festa em homenagem ao Pará contou com apresentações de Viviane Batidão, Wanderley Andrade e Valéria Paiva, da Banda Fruto Sensual, que levaram a riqueza musical da região para o palco, animando os participantes.

Quem abriu a celebração foi a cantora paraense Viviane Batidão, conhecida como a rainha do rock doido. Premiada no Multishow, a artista fez o público vibrar com o seu rock doido e colocou os participantes para dançarem ao som de carimbó, cantando a música 'Sinhá Pureza', do mestre Pinduca. Em seguida, foi a vez do cantor Wanderley Andrade, outro grande nome da música paraense, subir ao palco.

Wanderley Andrade cantou um de seus maiores sucessos, “Conquista”. A apresentação teve momentos especiais, como a participação do próprio Carlinhos Maia e de Viviane Batidão. Para encerrar a noite, a cantora Valéria Paiva e a Banda Fruto Sensual trouxeram a evolução do som para o palco do reality, cantando seus maiores sucessos.

