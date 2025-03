Viviane Batidão brilha no Carnaval com homenagens a Hellen Patrícia e Valéria Paiva

A cantora paraense Viviane Batidão segue encantando o público com suas produções especiais para o Carnaval 2025. Ela tem surpreendido os fãs ao prestar homenagens a grandes vozes femininas da música brasileira. Depois de interpretar Joelma e Alcione em suas apresentações, desta vez, Viviane escolheu reverenciar duas importantes vozes do tecnobrega paraense: Hellen Patrícia, da Banda Xeiro Verde, e Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual. As homenagens vão ocorrer em dois shows que serão realizados nesta segunda-feira (03/03), nas cidades de Peixe Boi e Bragança, no Pará.

A primeira homenagem da noite foi para Hellen Patrícia, da Banda Xeiro Verde. Em um show realizado na cidade de Peixe Boi, Viviane vai subir ao palco vestindo um figurino idêntico ao que Hellen usou na capa de um dos álbuns emblemáticos da banda: um conjunto preto com correntes prateadas.

Em suas redes sociais, a cantora expressou sua admiração pela trajetória de Hellen Patrícia e sua importância para a cultura do estado.

“Ela é uma verdadeira referência de talento, força e humildade, não só para nós, mulheres cantoras apaixonadas por brega, mas para todos que acompanham sua trajetória. Sua contribuição para a cultura do nosso estado é imensurável, e celebrar sua história é uma forma de reconhecer o legado de quem abriu portas e inspirou tantas gerações da música paraense”, declarou Viviane Batidão em uma postagem.

Após a homenagem a Hellen Patrícia, Viviane seguirá para Bragança, onde presta tributo à Valéria Paiva, uma das pioneiras do tecnobrega e voz marcante da banda Fruto Sensual. Em sua apresentação, Viviane recriou o visual icônico de Valéria, vestindo-se inteiramente de vermelho e usando uma coroa, simbolizando o título de “Rainha das Aparelhagens” atribuído à cantora. A escolha foi uma forma de enaltecer a trajetória de Valéria, cujo trabalho ajudou a dar visibilidade ao tecnobrega e impulsionou hits como “Príncipe Negro”.

Para Viviane, além da admiração profissional, a homenagem também teve um significado pessoal, já que ambas são naturais de Santa Izabel do Pará. “Ela não é rainha à toa. Ela deu voz às aparelhagens, fortaleceu um movimento tão incrível que anda junto de nós, transformando sua vida em letras de hits atemporais. Além dela ser minha amiga, sempre foi uma grande inspiração por sermos da mesma cidade. Por acompanhar sua história desde o começo, sua luta e suas conquistas me deram força para correr atrás do meu sonho também”, escreveu a artista.