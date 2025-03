Viviane Batidão homenageia Joelma em show de Carnaval em Marituba

A cantora Viviane Batidão usou seu perfil no Instagram, na tarde desta sexta-feira (28/02), para compartilhar com seus seguidores a escolha do tema "Divas Brasileiras" como inspiração para seus looks de Carnaval de 2025. A primeira homenageada foi Joelma, a eterna Rainha do Calypso. Vestida com um body dourado, uma luva e uma bota – marca registrada de Joelma –, Viviane encarnou sua conterrânea e completou o visual com uma lace loira, vibrando toda a energia da artista paraense. Veja:

VEJA MAIS

Toda a caracterização será utilizada no show que abre sua agenda de Carnaval, promovido pela Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O evento ocorrerá nesta noite na Avenida Fernanda Guilhon, reunindo foliões e fãs da cantora para uma grande celebração. O figurino de Viviane Batidão foi assinado pelo estilista Apenas, garantindo um visual fiel ao icônico estilo de Joelma.

Na publicação, Viviane destacou a importância de homenagear Joelma como uma das maiores representantes da música paraense e brasileira. "Já começo com a nossa rainha, e homenageá-la é uma forma de celebrar a nossa cultura e reconhecer a grandeza do seu incrível legado. Agradeço por ela ter sido resistência e a voz que veio do Norte do país e ecoa até hoje no Brasil e no mundo", escreveu a artista.

Ao longo de sua carreira, Joelma conquistou reconhecimento nacional com a Banda Calypso, misturando ritmos regionais com influências caribenhas. Em 2016, iniciou sua carreira solo, consolidando-se como uma das grandes vozes do país. Para Viviane, a artista continua sendo uma referência inigualável. "Joelma não é apenas uma estrela, ela é a maior estrela do Norte, que levou sua cultura por onde passou e continua fazendo isso de forma majestosa e incansável", afirmou Batidão.

Além da homenagem a Joelma, Viviane Batidão anunciou que outras cinco personalidades femininas serão representadas em seus figurinos durante o Carnaval. O projeto busca exaltar o papel das mulheres na música e na cultura brasileira, reforçando sua importância e impacto na sociedade.

A cantora também revelou que todos os visuais apresentados fazem alusão ao "Rainha das Rainhas", concurso que enaltece a excelência artística feminina no Pará. O evento valoriza o talento e a força das mulheres paraenses, promovendo a expressão artística e o empoderamento feminino. Cada peça será uma recriação fiel de trajes icônicos das homenageadas, elaborada pelo estilista Alessandro Nascimento.

Essa não é a primeira vez que a artista fisgou o público pela curiosidade. Sempre inovando em seus figurinos, Viviane Batidão já surpreendeu o público no Carnaval de 2024 ao apresentar looks temáticos inspirados na Amazônia. Ela incorporou elementos do folclore e da biodiversidade da região, trazendo trajes que representavam figuras como a Iara, o Curupira e a Matinta Perera.