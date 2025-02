VÍDEO: Viviane Batidão homenageia o Rainha das Rainhas em show

A cantora Viviane Batidão fez uma homenagem especial ao concurso Rainha das Rainhas durante a abertura de seu show no Bloco Vai Safadão, realizado no último sábado (15), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A artista subiu ao palco vestindo uma fantasia inspirada nas utilizadas pelas candidatas do tradicional concurso de beleza e cultura do carnaval paraense, destacando a importância cultural do evento.

A abertura do show foi marcada por uma versão remixada da icônica música tema do Rainha das Rainhas, que recebeu uma nova roupagem com forte batida do tecnomelody. Além do figurino alegórico, o telão do palco exibia a logo do concurso com as iniciais "VB", de Viviane Batidão.

Nas redes sociais, a homenagem foi elogiada pelo público. "Viviane Batidão certamente tinha o sonho de desfilar como Rainha das Rainhas! Eu aposto que ela brincava assim como eu brincava", escreveu um fã. Outra seguidora comentou: "Pra mim, ela já ganhou o título 2025! 🔥".

A própria cantora também interagiu na página do Instagram de O Liberal, agradecendo o carinho do público: "Obrigada @oliberal 😍. E obrigada pelos comentários, galera, que coisa linda ler cada um! Gratidão 🙏🏻. Pra mim é sempre emocionante representar nossa cultura ❤️".

Expectativa para o Rainha das Rainhas 2025

O concurso Rainha das Rainhas 2025 acontecerá no próximo sábado (22), a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O evento, que é um dos mais aguardados do carnaval paraense, será transmitido ao vivo pelo portal OLiberal.com e pela TV Liberal.

Com a proximidade do grande dia, cresce a expectativa para a escolha da nova soberana, que representará a beleza e tradição da festa até 2026. As 13 candidatas ao título estão em ritmo intenso de preparação. Neste domingo (16), o consultor artístico do concurso, Gerson Cruz, realizará um encontro com elas na Estção das Docas. Durante a reunião, ele compartilhará conhecimentos técnicos e psicológicos, auxiliando as candidatas a aprimorarem suas performances no palco.