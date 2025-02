Reta final do Rainha das Rainhas tem mentoria artística, visitas institucionais e ensaio geral na AP

As 13 candidatas ao título de Rainha das Rainhas do Carnaval paraense têm uma agenda intensa de compromissos até o grande dia do concurso, que ocorrerá no próximo sábado (22/02), na sede da Assembleia Paraense. Entre as atividades, elas passarão por uma mentoria especial com o consultor artístico do concurso, Gerson Cruz, que será realizada neste domingo (16/02), na Estação das Docas.

Durante o encontro, Gerson Cruz compartilhará conhecimentos técnicos e psicológicos, auxiliando as candidatas a aperfeiçoarem sua participação no concurso. “O encontro será na Estação das Docas. Conversaremos sobre seus desafios em cada processo e como estão trabalhando para superar, além de dicas para suas apresentações, desfiles e organização em cima do palco e fora dele”, explica o consultor. Gerson Cruz trabalha há mais de 12 anos com artes. (Divulgação)

Com 12 anos de experiência na dança, Gerson iniciou sua trajetória em um projeto social, aprofundando seus estudos em teatro e dança. Após atuar como bailarino e professor, descobriu sua paixão pela produção artística. Agora, realiza o sonho de contribuir com o concurso Rainha das Rainhas, oferecendo orientações valiosas às candidatas.

“A expectativa é trocar experiências ricas, conhecer mais cada candidata e somar os meus conhecimentos à equipe de cada uma delas para o aprimoramento da performance individual”, destaca.

Programações da semana

Além da, as candidatas terão ensaios intensivos e ajustes finais para a apresentação. Gerson ressalta a importância de cada detalhe para a performance no concurso. “No dia do concurso, a beleza das candidatas e suas fantasias devem vir acompanhadas de elegância, energia, segurança do que se propôs a fazer e aquele olhar de quem conta uma história sem dizer uma palavra”, afirma.

Após o encontro de domingo com o consultor artístico Gerson Cruz, a agenda segue com visitas institucionais e ensaios preparatórios ao longo da semana. A diretora geral do concurso Rainha das Rainhas, Giordana Maiorana, ressaltou a importância da agenda das candidatas na semana que antecede o evento.



“Sempre na semana que antecede o concurso fazemos uma agenda com elas para que, dessa forma, elas possam cumprir os compromissos com os patrocinadores, parceiros e com a organização”, explica.



Ela também destacou como essas programações contribuem para a preparação das concorrentes. “A programação toda é muito divulgada pelos veículos do grupo. Dessa forma, o público pode conhecer mais as candidatas. A preparação delas é muito intensa, são muitos ensaios e treinos para o grande dia”, afirma.



Na terça-feira (18/02), às 10h, as concorrentes farão uma visita à Revemar Citroën, concessionária localizada na avenida Jerônimo Pimentel. Além de conhecerem as instalações, elas terão a oportunidade de ver de perto o carro zero km que será entregue à campeã do concurso.



Já na quarta-feira (19/02), às 10h, as candidatas visitarão a sede do Grupo Liberal, localizada na avenida Rômulo Maiorana. Durante a visita, elas terão a oportunidade de conhecer o funcionamento do jornal O Liberal e entender mais sobre o trabalho de cobertura do concurso. Essa visita é uma tradição do evento e reforça a parceria histórica do concurso Rainha das Rainhas com o grupo de comunicação, que há décadas acompanha e divulga cada edição.

A agenda segue intensa até a véspera do evento. Na sexta-feira (21/02), às 15h, acontece o ensaio geral na Assembleia Paraense, na avenida Almirante Barroso. Esse momento é fundamental para que as candidatas se familiarizem com a estrutura do palco, testem suas performances e façam os últimos ajustes antes da noite decisiva.

Rainha das Rainhas (Ivan Duarte)



No sábado (22/02), às 18h, será realizada a final do concurso. As candidatas desfilarão em trajes luxuosos e elaborados, avaliadas por um júri que levará em consideração critérios como beleza, criatividade e desenvoltura. A campeã será coroada Rainha das Rainhas 2025.



Para encerrar a programação, no domingo (23/02), às 9h, a vencedora participará de um café da manhã especial no Hotel Mercury Boulevard. O encontro celebra a conquista da nova soberana do Carnaval paraense e marca oficialmente o início de seu reinado.



As candidatas participaram de duas visitas institucionais na última semana, reforçando o compromisso do concurso com a cultura, a educação e a solidariedade. Na quinta-feira (13/02), elas conheceram o Centro Universitário Fibra, um dos patrocinadores do evento, e na sexta-feira (14/02), estiveram na sede da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), incentivando a doação de sangue.



O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra.