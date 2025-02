Grupo Liberal promove lives com as candidatas do Rainhas 2025 a partir de segunda-feira (10)

As 13 candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2025 serão apresentadas ao público em uma série de lives transmitidas pelo Instagram do Grupo Liberal. As transmissões começam na próxima segunda-feira (10/02), sempre a partir das 20h30, e serão uma oportunidade para o público conhecer melhor as participantes, suas trajetórias e expectativas para o concurso.

VEJA MAIS

A programação começa com Pamela Caroline, representante do Paysandu Sport Club. Influenciadora digital de 29 anos, ela, que é conhecida como a 'Globeleza do Pará', também será um dos destaques da Escola de Samba Grande Rio no Carnaval de 2025.

Por volta das 21h, será a vez de Rebecca Sangalli, candidata da Assembleia Paraense. Estudante de fisioterapia, Rebecca tem 20 anos e é apaixonada por esportes radicais e artes marciais. Encerrando a noite, às 21h30, Sammya Xavier, representante do Bancrévea, participará da live. A técnica de enfermagem e influencer de 20 anos compartilha sua paixão pela maquiagem e vislumbra o concurso como uma oportunidade de crescimento.

Na terça-feira (11/02), Eliza Almeida, candidata do Cassazum, abre as transmissões. A pedagoga de 25 anos se dedica a vários estilos de dança e tem intensificado sua rotina de ensaios. Alana Moraes, do Guará Park, entra às 21h. Formada em Estética, a modelo e influencer de 28 anos destaca sua dedicação ao preparo físico. Às 21h30, a candidata do Pinheirense, Yanna Meireles, finaliza a noite. Licenciada em Dança pela UFPA, ela já esteve nos bastidores do concurso, auxiliando outras participantes.

Na quarta-feira (12/02), Lohanne Lima, do Clube do Remo, abre a programação. Com 23 anos e mais de 25 títulos de beleza, ela é acadêmica de Nutrição e apaixonada por passarelas. Entre seus passatempos prediletos está desfilar, cantar e fazer atividade física.

Loren Christine, representante do Bragantino, participa às 21h. A bailarina de 21 anos sonhava em participar do concurso desde a infância. Às 21h30, Daniely Barbosa, do Clube de Engenharia, entra em cena. Natural de Vigia de Nazaré, a acadêmica de Nutrição de 20 anos é adepta da musculação e corrida. A última transmissão do dia será às 22h, com Nilvana Lopes, da Tuna Luso Brasileira. Professora de Matemática e empresária de 27 anos, Nilvana tem história na dança, participando de quadrilhas juninas há mais de 15 anos.

Na quinta-feira (13/02), a última rodada de lives começa com Pâmela Nascimento, do Pará Clube. A lojista e empresária de 23 anos destaca seu amor pela dança e pelos desfiles. Às 21h, Danny Santos, do CSSA, participa da transmissão. Aos 32 anos, ela é mãe e dançarina profissional, buscando deixar sua marca no concurso. Encerrando a programação, às 21h30, Gabriela Macedo, do Casota, se apresenta. Com 19 anos, ela tem experiência em concursos e já foi Rainha do Festival do Abacaxi em 2023.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra.

Confira os dias e horários das lives de apresentação das candidatas ao Rainha das Rainhas 2025:

Segunda-feira (10):

20h30 - Pamela Caroline (Paysandu Sport Club);

21h - Rebecca Sangalli (Assembléia Paraense);

21h30 - Sammya Xavier (Bancrévea).

Terça-feira (11):

20h30 -Eliza Almeida (Cassazum);

21h - Alana Moraes (Guara Park);

21h30 - Yanna Meireles (Pinheirense).

Quarta-feira (12):

20h30 - Lohanne Lima (Clube do Remo);

21h - Loren Oliveira (Bragantino);

21h30 - Daniely da Silva (Clube de Engenharia);

22h - Nilvana Lopes (Tuna Luso Brasileira).

Quinta-feira (13):

20h30 - Pâmela Nascimento (Pará Clube);

21h - Danny Santos (CSSA);

21h30 - Gabriela Macedo (Casota).