Rainha das Rainhas: Fernanda Costa, Rainha 2024, diz que o concurso ajudou a mudar de vida

Nesta quinta-feira (6), o programa Tarde Liberal +, comandado pela jornalista Elisa Vaz, abriu com o “Papo de Rainha” entrevistando Fernanda Costa, Rainha 2024, representante da Assembleia Paraense. O quadro foi montado para apresentar uma série de entrevistas com participantes do concurso de 2024 e 2025. Na próxima terça (11), as entrevistas serão com as candidatas da edição 2025 do concurso: Pamela Caroline do Paysandu, Sâmmya Xavier do Bancrevea, Gabriela Macedo do Casota, Pâmela Nascimento do Pará Clube, Eliza Almeida do Cassazum e Alana Moraes do Guara Park.

Fernanda Costa diz que se sente emocionada em reviver o que passou no ano passado por meio dos eventos que vem cumprindo este ano como rainha. “Fico muito feliz em viver toda essa experiência, pois no ano passado as vivências eram diferentes. Esse ano eu carrego uma responsabilidade diferente”, conta Fernanda.

Com relação à torcida pela nova candidata da Assembleia Paraense, Fernanda diz que no ano passado teve uma equipe empenhada e que lhe ajudou em todos os processos. Diante disso, ela acredita que a candidata deste ano tenha o mesmo aparato. “ Eu tive a melhor equipe possível e sei que eles vão ajudar a nova candidata. Eu fico feliz de viver parte disso”, destaca a rainha.

Atualmente, Fernanda Costa está morando em São Paulo, onde faz pós-graduação em atuação. E ela diz que depois que participou do concurso Rainha das Rainhas teve ainda mais certeza de que precisava tomar novos rumos, pois é formada em Direito, mas pretende seguir carreira como atriz. “Durante o reinado muitas portas se abriram no universo artístico”, reforça.

Inclusive, Fernanda faz parte do elenco de destaques da Escola de Samba Grande Rio, do Rio de Janeiro, a qual homenageia o Pará este ano. “Eu vou desfilar na Grande Rio graças ao concurso. Eu não posso dar muitos detalhes, mas faço parte dos destaques da escola de samba. Esse final de semana já participo dos ensaios técnicos e fico muito feliz de ter essa oportunidade de representar o Pará”, disse.

Todas as candidatas que estão participando da série de entrevistas, a apresentadora Elisa Vaz pergunta sobre a importância da representatividade em ano de COP 30, em Belém. E Fernanda Costa pontua sobre a importância de tratar sobre temas de cuidados com o meio ambiente e Amazônia, uma vez que são temáticas que precisam ser reforçadas e dialogadas.

"Com o concurso nós ganhamos visibilidade e é muito importante usar dessa nossa visibilidade para assuntos como esses, pois estamos na Amazônia. Durante o ano passado, nós realizamos algumas ações na Assembleia com a pauta do meio ambiente”, explica Fernanda Costa.

O concurso, promovido pelo Grupo Liberal, terá sua Grande Noite no próximo dia 22, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, em Belém. A competição deste ano conta com o patrocínio da Fibra e terá transmissão ao vivo pelo portal OLiberal.com, G1 Pará e TV Liberal, além da cobertura de O Liberal e Jornal Amazônia.

O total de 13 candidatas vão disputar o título de Rainha das Rainhas 2025, que chega à 77ª edição. A edição deste ano conta com uma curiosidade: pela primeira vez, a faixa da vencedora será confeccionada na cor verde, em alusão à importância dos debates que envolvem o meio ambiente.