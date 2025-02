Rainha das Rainhas 2025: Princesas abrem série de entrevistas sobre o concurso na Rádio Liberal +

O público da Rádio Liberal +, do Grupo Liberal, acompanhou na tarde desta terça-feira (4) a presença de duas princesas do concurso Rainha das Rainhas nos estúdios da emissora. Com transmissão simultânea na rádio e no portal OLiberal.com, a 1ª princesa de 2024, Letícia Moraes, do clube Casota, e a 2ª princesa, Giselly Geise, do clube Guará Park, concederam entrevista sobre a experiência no evento. A edição de 2025 do concurso, promovido pelo Grupo Liberal, terá sua Grande Noite no próximo dia 22, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, em Belém. As duas princesas também foram entrevistadas pelo apresentador Markinho Pinheiro.

Durante o programa "Tarde + Liberal", comandado pela jornalista Elisa Vaz, Letícia e Giselly compartilharam suas vivências no concurso. A entrevista contou ainda com a participação das comentaristas Vanessa Araújo e Ises Bem, além do diretor Felipe Campos. Letícia Moraes destacou a importância da experiência: "Foi uma honra participar do concurso, fazer parte da história do concurso que é tão tradicional, tão grandioso, e conheci pessoas maravilhosas, incríveis, recebi muito carinho e admiração das pessoas. O título de rainha é eterno tanto para quem venceu como para quem participou, e é isso o que eu vou levar para o resto da vida".

Giselly Geise e Letícia Moraes, princesas do Rainha das Rainhas 2024, são entrevistadas pelo apresentador Markinho Pinheiro (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Já Giselly Geise relembrou com emoção o momento de repassar a faixa de rainha do clube para a candidata de 2025. "Mas, uma vez rainha, sempre rainha. E este ano foi um período de muito, muito aprendizado, e o maior de todos foi receber tanto elogio de pessoas que gostaram muito da gente, ter esse abraço de todo mundo foi maravilhoso", afirmou.

VEJA MAIS

As duas princesas também destacaram a interação com as novas candidatas do Rainha das Rainhas 2025, compartilhando suas experiências e incentivando as participantes dos clubes Casota e Guará Park. A competição deste ano conta com o patrocínio da Fibra e terá transmissão ao vivo pelo portal OLiberal.com, G1 Pará e TV Liberal, além da cobertura de O Liberal e Jornal Amazônia.

Sustentabilidade e cultura no Rainha das Rainhas

Com Belém sediando, em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, o tema também esteve em pauta. "O Pará é a bola da vez, e a COP 30 está aí para a gente se conscientizar ainda mais e dar valor ao nosso bem mais rico, que é a Amazônia, e este ano, inclusive, os coreógrafos e estilistas das candidatas podem utilizar um pouco mais dessa nossa matéria-prima, trazendo mais do nosso tema paraense, cultural nas fantasias", disse Giselly.

Letícia Moraes reforçou a relevância do evento global para a cultura local. "Eu acho que vai ser show e fazer toda a diferença. É a oportunidade de as pessoas no mundo todo conhecerem mais da nossa cultura, das nossas tradições e, assim, de alguma forma os estilistas das candidatas podem trazer essa temática da sustentabilidade, da importância da nossa Floresta Amazônica para o planeta".

Giselly e Letícia: cuidados com o planeta (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Durante a entrevista, foram exibidos trechos das apresentações das princesas no concurso de 2024. Letícia homenageou a cantora Joelma, a Rainha do Calypso, e comentou sobre o show da artista no estádio Mangueirão, no domingo (2), antes da decisão da Supercopa Rei. "Foi um show incrível, ela esteve maravilhosa, ela sempre arrasa", destacou.

Já Giselly ressaltou que sua fantasia trouxe elementos do Ver-o-Peso, enaltecendo a cultura paraense. "E trazer o Pará, trazer o Ver-o-Peso, isso tudo foi maravilhoso", afirmou. Ambas acreditam que a representatividade regional continuará presente no concurso deste ano.

Agenda Do "Tarde + Liberal"

Nesta quarta-feira (5), a partir das 15h30, serão entrevistadas no "Tarde + Liberal" a 3ª princesa, Evelyn Moreira, do Pará Clube, e a 4ª princesa, Taís Malato, do Paysandu. Na quinta-feira (6), é a vez da atual Rainha das Rainhas, Fernanda Costa, da Assembleia Paraense.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 contará com a participação de 13 clubes sociais: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.