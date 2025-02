Rainha das Rainhas apresenta mais 6 candidatas nesta quinta-feira (30/01); saiba quais são os clubes

O concurso Rainha das Rainhas 2025 realiza nesta quinta-feira, 31, a terceira noite de apresentações das candidatas. As representantes dos 13 clubes concorrentes deste ano foram divididas em três grupos, cujos eventos de apresentação iniciaram na última terça-feira, 28. Nesta quinta-feira, a partir das 19h, na Assembleia Paraense, em Belém, o público irá conhecer as candidatas da Assembleia Paraense, Clube de Engenharia, Clube do Remo, Guará Park, Casota e Pinheirense.

Na primeira noite, terça-feira, 28, na sede da Tuna Luso Brasileira, foram conhecidas as candidatas da Tuna, Bancrévea e Paysandu, clubes que juntos têm nove títulos do concurso. Eles apresentaram suas escolhidas, que entrarão na passarela na Assembleia Paraense no dia 22 de fevereiro para tentar conquistar a plateia e os jurados com suas fantasias e coreografias.

Já na segunda noite, quarta-feira, 29, na sede do Cassazum, Pará Clube, CSSA, Bragantino e o clube anfitrião, Cassazum, apresentaram suas candidatas. Entre as novidades desta edição, a TV Liberal está exibindo, em tempo real, vídeos institucionais das candidatas à medida que seus nomes são anunciados.

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2025?

A venda de ingressos para o Rainha das Rainhas 2025 já está disponível, de forma presencial, na Sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana, 2473, ou online, por meio da Bilheteria Digital.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra.