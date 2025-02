Seis novas candidatas são apresentadas para a disputa do Rainha das Rainhas 2025; saiba quem são

O concurso Rainha das Rainhas 2025 chegou ao seu terceiro e último dia de apresentações na noite desta quinta-feira (30/01). O evento, realizado na Sede Social da Assembleia Paraense, revelou mais seis candidatas que disputarão o título de Soberana do Carnaval paraense. Ao todo, 13 mulheres concorrem à coroação, que acontecerá no dia 22 de fevereiro, na sede da Assembleia Paraense, com transmissão ao vivo pelo portal O Liberal.com e pela TV Liberal.

Seguindo o formato das noites anteriores, as apresentações foram acompanhadas pela exibição, em tempo real, de vídeos institucionais das candidatas, transmitidos pela TV Liberal. Durante a noite, foram apresentadas as representantes dos clubes Guará Park, Pinheirense, Clube de Engenharia, Clube do Remo, Casota e da anfitriã Assembleia Paraense.

Coquetel de apresentação 6 candidatas rainha das rainhas 2025

As apresentações marcaram a última etapa antes da grande final, quando as candidatas voltarão ao palco para a decisão do concurso. O Rainha das Rainhas, evento tradicional do Carnaval paraense, reúne clubes sociais em uma disputa que envolve coreografias, figurinos luxuosos e apresentações individuais.

Candidata do Guará Park no Rainha das Rainhas 2025

Formada em Estética, a candidata é adepta de corridas de longa distância. Entre suas curiosidades, Alana Moraes, de 28 anos, não começa o dia sem comer azeitonas. Se em 2024 o clube festejou o título de 2ª Princesa com Giselly Geise, agora, eles apostam na garra e confiança de Alana para trazer o título.

"Nunca tive envolvimento com a dança, mas por ser muito focada e determinada, eu vou dar um show no dia 22", promete Alana.

Candidata do Pinheirense no Rainha das Rainhas 2025

Yanne Meireles, de 24 anos, marca a estreia do clube no palco do concurso. Licenciada em Dança pela Universidade Federal do Pará (UFPA), a candidata tem experiência nos bastidores do concurso, ajudando a preparar outras participantes em edições anteriores, inclusive, em 2024.

Yanna afirmou que sua preparação segue o mesmo empenho que tinha nos bastidores do concurso. “Minha preparação segue como antes, ajudando na confecção da minha fantasia, montando minha passarela e trabalhando com minha equipe. Agora, com mais visibilidade e glamour, podem esperar muitas surpresas da Yanna candidata”, afirmou.

Candidata do Clube de Engenharia no Rainha das Rainhas 2025

Apaixonada por musculação e corrida, a acadêmica de Enfermagem, Daniely Barbosa, de 20 anos, sempre sonhou em participar do concurso e representa Vigia de Nazaré com uma equipe 100% da sua cidade. A jovem traz a missão de conquistar o sexto título para o clube.

"Assim como muitas meninas paraenses, o Rainha das Rainhas, sempre foi um sonho de infância, principalmente por ter uma família apaixonada pelo carnaval. Poder realizar esse sonho, ao lado de muitas pessoas que amo é maravilhoso".

Candidata do Clube do Remo no Rainha das Rainhas 2025

Lohanne Lima, de 23 anos, representará o segundo clube com mais vitórias no Rainhas. Acadêmica de Nutrição e apaixonada por passarelas, a candidata coleciona mais de 25 títulos de beleza ao longo da sua trajetória. Ela usará toda a sua experiência em busca do título mais cobiçado do carnaval.

“Sempre ficava de olho no concurso, esperando o momento certo para me sentir 100% preparada e entrar de cabeça. O primeiro passo para enfrentar qualquer desafio é confiar no nosso potencial, e eu acredito que tenho o necessário para realizar esse sonho”, afirmou.

Candidata do Casota no Rainha das Rainhas 2025

Em 2024, o clube levou para a casa o título de 1ª Princesa com Letícia Moraes. Neste, ele aposta na estudante de Estética e Cosmetologia, Gabriela Macedo, de 19 anos. A jovem já foi eleita Rainha das Rainhas do 41º Festival do Abacaxi. A musculação está entre seus principais hobbies.

"Tenho uma vasta experiência em concursos com fantasia. Participei do Rainha das Rainhas do Festival do Abacaxi e fui eleita Rainha do Festival do Abacaxi em 2023”, ressaltou, declarando ainda que suas expectativas para o concurso "são as maiores possíveis”.

Candidata da Assembleia Paraense no Rainha das Rainhas 2025

Rebeca Sangalli, de 20 anos, representa o clube que mais venceu na história do concurso. Acadêmica de Fisioterapia, ama viajar, praticar esportes radicais e explorar novas culturas. A dança é uma de suas maiores paixões.

"Amo viajar para descobrir novos lugares e mergulhar em culturas diferentes. Experimentar esportes radicais e me aventurar em artes marciais, além é claro, de dançar. Acho que a dança é uma das formas mais incríveis que o corpo tem de expressar. Sempre estou querendo aprender mais sobre ela e sobre tudo o que o mundo tem para me oferecer”, declarou.

O concurso Rainha das Rainhas e as inovações de 2025

Realizado pelo Grupo Liberal, o Rainha das Rainhas é considerado um dos maiores concursos de beleza do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. O evento celebra a beleza e a criatividade e se consolidou como uma das mais importantes manifestações culturais do Pará, desde 1947. Inclusive, foi declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), por meio da Lei Ordinária 10726 de 2024.

Sob a direção de Giordana Maiorana, o Rainha das Rainhas 2025 promete inovações, sem abrir mão da tradição que marca a história do concurso. Este ano, quando Belém sediará o maior evento mundial sobre mudanças climáticas (COP30), a coordenação também reforça seu compromisso ambiental. Pela primeira vez, a faixa da vencedora será confeccionada na cor verde, em alusão a importância dos debates que envolvem o meio ambiente e também celebrar esse momento importante que Belém vive como sede de um evento mundial. Outras ações também estão sendo desenvolvidas no evento para debater esta temática.

Uma das novidades anunciadas deste ano é a ampliação da faixa etária das participantes, que agora podem ter entre 18 e 35 anos completos até o dia do concurso. As candidatas serão avaliadas em três quesitos principais, com o mesmo peso: fantasia, apresentação cênica e beleza. Em caso de empate, o desempate obedecerá a esta ordem: fantasia, apresentação cênica e beleza.

13 clubes na disputa do título do Rainha das Rainhas

Em 2025, os clubes que disputarão o título do Rainha das Rainhas 2025 são: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.

As apresentações das candidatas, em 2025, são realizadas em três clubes: Tuna, Cassazum e Assembleia. Giordana Maiorana, diretora do concurso, destacou a importância dessa expansão das apresentações para três espaços, ressaltando a valorização das instituições envolvidas.

“Visitando os clubes, a gente consegue dar mais visibilidade para o que eles oferecem. Assim como o telespectador e o leitor, podemos conhecer melhor os espaços e o que eles têm a oferecer. Então, essa é uma ótima oportunidade para que todos conheçam e para que os clubes tenham a visibilidade que procuram e que merecem por participarem do Rainhas há tantos anos”, afirmou.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será do Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2025?

A venda de ingressos para o Rainha das Rainhas 2025 já está disponível, de forma presencial, na Sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana, 2473, ou online, por meio da Bilheteria Digital.

Valores dos ingressos

Pista - R$ 45

Camarote - R$ 1.100 (14 pessoas).

