Rainha das Rainhas 2025: ingressos para a 77ª edição já estão sendo vendidos

As vendas de entradas para o 77º Rainha das Rainhas já estão abertas. O evento, que ocorre no próximo dia 22 de fevereiro, na sede campestre da Assembleia Paraense, tem ingressos de pistas e camarotes disponíveis.

Com venda presencial, as entradas podem ser compradas na Sede do Grupo Liberal, localizada na na Avenida Romulo Maiorana, 2473. Mas também é possível adquirir de forma online, por meio da Bilheteria Digital.

Os valores são: Pista, no valor de R$ 45,00 e Camarote para 14 pessoas, no valor de R$ 1.100,00.

O evento começa a partir das 20h. Com transmição ao vivo na TV Liberal e no Portal OLiberal.com.