Reveja a apresentação da ex-BBB paraense Alane Dias no Rainhas das Rainhas

Após sua jornada no Big Brother Brasil 2024, há um ano, a paraense Alane Dias se tornou conhecida nacionalmente e hoje também ajuda a divulgar a cultura do Pará. Durante sua passagem pelo BBB, a atriz e modelo que reside em São Paulo há alguns anos, falou também do Rainha das Rainhas, premiação que já conquistou em 2018, inclusive repetindo inúmeras vezes, em momentos diversos, sua famosa levantada de perna - motivo de deboche por parte de alguns participantes da casa de telespectadores, por acreditarem que seria uma forma da participante querer chamar atenção.

O Rainha das Rainhas é o maior concurso de beleza do Norte do país. O evento ocorre anualmente em Belém, durante o período do carnaval, e apresenta concorrentes vestidas com grandes fantasias ornamentadas das mais diversas cores - e até iluminações - representando vários clubes paraenses. A programação é o ápice da disputa em busca da coroa, que é repassada após um ano à nova Rainha.

A modelo participou do Rainha das Rainhas 2018 pelo Clube Assembléia Paraense e ganhou a edição daquele ano. Na época, a modelo desfilou usando a fantasia "A exuberante e enigmática Charlotte". Reveja a apresentação de Alane Dias no Rainha das Rainhas.

Durante uma conversa com o campeão da edição que participou, Davi Brito, a atriz disse que a levantada de perna é sua marca registrada e a fez ganhar a disputa. "Aí eu ganhei o concurso levantando a perna, por isso tudo o que eu faço, levanto a perna, é a minha 'marquinha'", disse a bailarina, após exibir o movimento ao brother.

Alane venceu o concurso paraense em 2018 (Foto/Carmem Helena/O Liberal)

Em uma ação do BBB 24, os confinados receberam na casa algum objeto pessoal que marcaram suas vidas de alguma forma. Para a paraense, foi enviado a faixa do "Rainha das Rainhas". Assim que viu a faixa, a modelo abraçou o objeto simbólico e ficou bastante emocionada ao lembrar do concurso e de sua mãe, Aline Dias, quem ela disse ter auxiliado em todo o processo de preparação para o concurso.

Na ação, a levantada de perna de Alane foi reproduzida por Sabrina Sato, que conduzia o momento. O gestou causou euforia na paraense e correu para abraçar a modelo. "Linda", elogiou Dias.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)