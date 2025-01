Ex-BBB Alane Dias revela tema da academia do BBB25 inspirado em Malhação

A ex-BBB Alane Dias deu um spoiler do que vem aí na nova temporada do Big Brother Brasil, que estreia no dia 13 de janeiro, logo após a novela Mania de Você, na TV Globo. A paraense revelou que a academia desta edição terá como tema a novela Malhação.

“Boa tarde, Tadeu! Boa tarde, Brasil! Quem acompanhou o BBB24 sabe que a Academia foi palco de momentos icônicos na edição. E eu tava lá, dançando meu carimbó, levantando a perna, rindo, chorando, brigando, tudo. Mas agora eu tenho um spoiler do BBB25 pra vocês, porque nessa nova edição a malhação tá liberada, justamente porque o tema da Academia é a malhação, uma produção da TV Globo que marcou muitas gerações, inclusive a minha, e revelou muitos artistas também. Eu amei e não vou perder nenhum capítulo. E vocês?”, comentou a sister em vídeo divulgado pelo perfil oficial do reality show.

O tema não é à toa: em 2025, a TV Globo comemora 60 anos de fundação. E todos os programas da emissora terão uma comemoração referente ao aniversário, como o The Masked Singer, que terá fantasias inspiradas em personagens icônicos das novelas. A tendência é que a decoração do BBB25 tenha a mesma pegada e homenageie novelas e programas da Globo.

