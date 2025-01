Alane Dias: a melhor anfitriã que Belém poderia ter

Há mais de um ano, a paraense Alane Dias se tornou conhecida nacionalmente. A sua decisão de entrar no Big Brother Brasil 24 lhe abriu portas, mas também lhe possibilitou uma voz potente para falar sobre o Pará. A bailarina chegou no programa para se tornar conhecida, mas também para disseminar a sua cultura e mostrar um novo olhar para Belém e o Pará, inclusive no seu vídeo de apresentação, ela já deixava claro isso.

“Pouco se fala do Norte, então um dos meus objetivos no programa é disseminar a cultura mesmo”, disse Alane Dias ao ser apresentada para o Brasil.

Porém, mesmo que tudo estivesse claro, as coisas ocorrem de forma natural, já que o amor que a bailarina tem pela sua terra transcende as suas ações e o seu olhar, que sempre se mostra apaixonado por tudo que envolve os belenenses.

Para quem não acompanhava a atriz na web, poderia ser surpreender com a quantidade de vezes que Alane fala sobre a sua terra, mas quem já era seguidor dela, viu que as falas são extensões da sua rotina.

Morando atualmente no Rio de Janeiro, a atriz paraense vive em uma ponte-aérea carioca e belenense. Alane Dias foi até o Forte do Presépio, na Cidade Velha, para brindar o aniversário de Belém, em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal.

“A minha casa é em Belém, sempre que eu posso estou aqui para ver a família ou a trabalho. Eu tenho a sensação de que quando estou aqui, tudo basta, nada falta, parece que eu estou fazendo a coisa certa. Quando estou fora de Belém fico morta de saudades, sempre sinto que eu poderia estar aqui. E quando chego em Belém o circo fecha, parece que está tudo certo”, explica.

Desde o momento que Alane pisa no aeroporto até a sua chegada na capital paraense, ela passa por alguns momentos tradicionais. A emoção de estar vindo ao Pará é embalada por música paraense na sua playlist, um ritual compartilhado com seus seguidores com frequência.

“Quando vejo escrito Belém no telão já fico chorando, ponho no meu fone uma música e tenho uma tradição: quando eu chego vou na Basílica (de Nazaré) ou na Sé (Catedral). Desembarco, deixo as coisas em casa e vou agradecer. Esses dias eu fiz isso, fui na Sé e saí andando, quando vi já estava no Ver-o-Peso dançando carimbó. Eu sinto que eu me reconecto”, pontua a bailarina.

Alane Dias em Belém (Fotos: Tarso Sarraf )

Antes esse trajeto percorrido por ela tinha calmaria, agora se tornou um pouco mais movimentado: “Sempre é muito bom, tem alguém para me receber, me esperando no aeroporto, algum fã. Eles sabem que eu sinto saudades da comida, aí já trazem bombons do Pará ou uma comida típica, acho muito fofo. Geralmente aviso quando eu venho, digo ‘estou indo para Belém’, aí eles me aguardam! Eu sempre sou muito bem recebida”.

Alane Dias é um glossário da cultura paraense, ao passear sobre as redes sociais dela, é possível conhecer um pouco sobre a culinária local, festas culturais, dentre outros. “Não só quando eu sair do BBB, mas desde antes. É só a pessoa ir nos meus perfis nas minhas redes e ver que eu sempre falei muito sobre o Pará. Eu brincava com as minhas amigas que eu vivia Belém igual à turista. Eu vinha para cá, para o Forte do Presépio, ficar ouvindo música. É uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Eu já parei com isso de querer me provar dessa forma porque eu sei quem eu sou e sei da minha verdade. Como vocês podem ver, quando você passa três meses em um programa como aquele você é levada ao seu limite, não tem como fazer personagem”, conta.

Toda essa conexão com Belém, renderam a Alane o título de boa anfitriã, já que ela foi responsável por apresentar a cidade para personalidades nacionais que estiveram na capital paraense este ano. Além disso, ela apresenta algumas características e locais de Belém, como o Círio de Nazaré, Festival Psica, o Parque Estadual do Utinga e a Ilha do Combu.

Mas qual seria o lugar escolhido por Alane que representa Belém. “Posso escolher dois lugares”, perguntou a atriz. “Para mim, o portal de Belém, de visita é o Ver-o-Peso, a pessoa que é turista tem que ir provar a comida e sentir essa energia. Mas o meu ponto turístico favorito é o Theatro da Paz, então eu usaria os dois. A comida com certeza é maniçoba, porque para mim não dá, é a melhor comida típica. Uma música seria ‘Ao Pôr do Sol’, de Teddy Max, que é a cara de Belém”, finaliza Alane Dias.