Alane fala da emoção de viver o Círio e agradece Nossa Senhora de Nazaré

A ex-BBB Alane Dias já chegou na Varanda de Nazaré, na noite deste sábado (12), para acompanhar a Trasladação. A paraense está vivendo intensamente as programações do Círio de Nazaré e está dividindo tudo com os seguidores. A atriz é embaixadora da Varanda de Nazaré.

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

VEJA MAIS

Ela conversou com a equipe do Grupo Liberal e falou que esse ano é de gratidão, pois muitos acontecimentos ocorreram desde o ano passado. "É um ano de muita gratidão. Hoje, na romaria fluvial, eu só conseguia dizer 'obrigada'. Estou vivendo um Círio diferente, além de gratidão é um ano de muito trabalho", disse.

Alane diz que falar sobre o Círio e sobre Nossa Senhora de Nazaré nunca é suficiente, pois carrega essa missão consigo. "Nunca é suficiente falar, pois é algo inexplicável", destaca a atriz.