Ex-BBB Alane Dias é assessorada por mesma empresa de Anitta e Juliette

A paraense Alane Dias, ex-BBB eliminada do programa nesse domingo (14), passa a ser assessorada por empresa responsável pela carreira de Anitta, Juliette e outros famosos, como Thiaguinho, Pedro Sampaio e Claudia Leitte. Alane agora faz parte da BPMCom, organização fundada e dirigida por Paulo Pimenta.

Em seu perfil no Instagram, a BPMCom compartilhou a novidade com os seguidores. “Do Pará para o Brasil. E do BBB para a BPMCom”, escreveu. Paulo Pimenta também celebrou o novo contrato: “Temos uma atriz na casa! Seja bem-vinda à BPMCom, Alane. A paraense que conquistou o Brasil! Prazer enorme te ter aqui conosco.”

Alane Dias foi a última eliminada do Big Brother Brasil 24. A paraense ficou em 4º lugar, deixando a casa com 51,11% dos votos. O TOP 3 do BBB 24 ficou com Davi, Matteus e Isabelle Nogueira.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)