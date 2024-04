Aposentada da televisão Nivea Stelmann revela que gosta de assistir reprises dos seus trabalhos

A atriz Nivea Stelmann resolveu largar a carreira na televisão, mas gosta de assistir as reprises das novelas que fez na TV Globo. Nivea voltou ao ar em “Alma gêmea”, trama de Walcyr Carasco, que estreou nesta segunda-feira (29) no “Vale a pena ver de novo”. Ela completou recentemente 50 anos em abril.

“Eu mato a saudade e adoro quando uma novela é reprisada. E é bom estar no ar e ter o público sempre falando... A galera acompanha também no Globoplay, estão sempre mandando mensagens no meu Instagram”, declarou a atriz ao jornal Extra.

Mesmo morando há sete anos nos Estados Unidos, Nivea não deixa de acompanhar as novelas. No folhetim que volta à TV Globo, Nivea interpreta Alexandra, que é casada com o médico Eduardo (Ângelo Antônio) e sofre de uma doença mental. Na trama, descobre-se que a jovem é atormentada por espíritos.

“Alexandra foi uma personagem muito forte, que exigia muito de mim. Eram cenas bem densas, ela era tida como uma personagem maluca, porque as pessoas não enxergavam naquela época que ela podia ver espíritos, que ela era médium, então, ela via coisas. Na época, era tido como louca”, descreve a atriz.

Nive é mãe de Miguel, de 19 anos, e Bruna, de 10. Ela gosta de ver os trabalhos ao lado dos filhos. “O Miguel na época de ‘Alma gêmea’ tinha 1 ano e já vai fazer 20. E a minha filha nem sonhava em existir. Quando ela me assiste, fala: ‘mamãe, que legal’. É gostoso rever com eles. Amo concluir que deixei uma história na TV, hoje estou aposentada, moro fora, estou afastada da televisão. Escolhi outra trajetória de vida, vivo tranquila com a minha família, não trabalho mais com isso. Mas gosto de ver que deixei um legado. Eu tenho orgulho do que eu fiz, do meu passado”.