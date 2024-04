Alane em novelas? Recado da Globo e Ana Maria Braga fazem internautas pedirem contratação

Nesta segunda-feira (15), a paraense Alane Dias tomou café com a Ana Maria Braga, no programa Mais Você, da TV Globo. As duas ficaram bem próximas, tecendo elogios e fizeram promessas de um novo encontro.

“Tenho a sensação que não será a primeira e nem a última vez que a gente vai se ver nessa vida a fora”, disse Ana Maria.

Alane, então, aproveitou para elogiar a apresentadora, que chegou a ficar com lagrimas nos olhos: “Você marca a minha vida e da minha avó, você marca a vida de muitas pessoas desse Brasil. Você é incrível!”

Claro que os internautas ficaram enlouquecidos para ter uma Alane global. Para atiçar ainda mais o sonho do público, o perfil no Twitter postou uma mensagem de 2019 enviada pela paraense.

“Sei que ainda vou fazer parte disso”, disse Alane em uma mensagem privada.

O perfil da emissora postou um recado para os seguidores: “Mais uma do: eu leio tudo que me mandam na DM. Sim, @alanedias_! Você fez parte disso tudinho aqui e foi uma das personagens da minha história 🫶 Sucesso demais, diva! #BBB24 #RedeBBB”.

Depois a Globo respondeu aos internautas que pediram logo essa contratação de Alane: “Ela merece todas elogios, e claro, muito sucesso nessa nova etapa! Que seus sonhos se realizem, Alane 🩷🩰”

Veja os pedidos dos internautas: