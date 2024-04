Alane se emociona com depoimento da mãe e reencontro após sair do BBB 24

Durante o programa Mais Você, da TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga, a paraense Alane pode rever e comentar alguns momentos vividos dentro do BBB 24 e outros do pequeno tempo fora do reality.

A paraense se emocionou em muitas ocasiões nesta segunda-feira (15).

Um vídeo com o momento do reencontro entre Alane e sua mãe Aline Dias deixou o público bastante emocionado. A matriarca recebeu a filha no hotel do Rio de Janeiro com um forte abraço que durou alguns minutos.

Alane fez questão se elogiar sua mãe para Ana Maria e explicou que Aline a criou sozinha, por isso ela tem tanta admiração por ela.

Durante a madrugada, no Bate-Papo BBB, a bailarina recebeu um vídeo de Aline, e caiu no choro.

"Você não tem ideia do tamanho do meu orgulho, do meu orgulho, do nosso orgulho, orgulho de Belém, do Pará e do Brasil filha. Você não imagina como você é amada, a sua trajetória foi incrível, eu te amo demais", disse Aline em um vídeo exibido por Thais Fersoza e Ed Gama, apresentadores do programa.